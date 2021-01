La renovación de Pellicer por el Málaga CF, en ruta

La renovación de Sergio Pellicer con el Málaga está en ruta, así lo desveló el director deportivo de la entidad de Martiricos, Manolo Gaspar. El paleño habló por segundo día consecutivo, esta vez en los micrófonos de SportDirect Radio, y avanzó un poco más acerca del futuro del entrenador blanquiazul pero siguiendo el matiz del contexto, que viene siendo algo habitual en sus intervenciones públicas.

"Para mí el momento es ya, pero también quiero saber qué piensa el club y qué proyecto puedo ofrecerle a Pellicer, que es una persona que me está ayudando mucho, que conoce perfectamente el contexto Málaga y que sabe exprimirlo, por lo que no creo que haya ningún problema, con él lo tengo todo hablado", aseguró el ejecutivo.

Manolo Gaspar, que también termina contrato a final de la presente temporada, se deshace en elogios hacia el técnico de Nules, al que eleva como pieza fundamental para la supervivencia del Málaga por su gestión del grupo. Sobre ellos, la figura del administrador judicial, que tiene la última palabra mientras el club siga en la situación actual. "Esos tiempos no los manejamos ni Sergio ni yo", avisaba un día antes el director deportivo.

Las palabras de Pellicer

El entrenador del Málaga estuvo en el programa Área Malaguista el pasado lunes y también habló del asunto: "La línea roja no existe conmigo. El club tiene la gran suerte de tener a Manolo Gaspar además de la capacidad que tiene, le duele el club. Le duele en el alma. Hay un debate que existe por los jugadores, pero hay que centrarse en el trabajo del día a día. No va a depender de mí, de los jugadores y los resultados, el club puede cambiar de rumbo. Yo no pienso en eso, me centro en los entrenamientos y el día a día. Entiendo todo. En el mes que he llegado, entiendo todo. No te puedes imaginar las cosas que he entendido. Lo tengo muy claro, cuando dentro de unos años, cuando podamos sentarnos y hablar, podremos escribir un libro. Ante los problemas, hay que buscar soluciones. El tema Pellicer-Málaga no será un problema, se abordará con la mayor claridad posible”.