La salvación del Málaga CF: Todavía es pronto para perder la esperanza

Pasan las jornadas y el Málaga CF no termina de arrancar para conseguir encarrilar dos victorias seguidas que le alejen de los puestos de descenso a tiempo, este fin de semana se disputará la jornada 25 de la categoría de plata y a la finalización de esta sólo quedarán 17 encuentros por jugarse. Por eso, ya que la esperanza no sé encuentra sobre el césped toca buscarla en los datos históricos. Los precedentes a estas alturas son los siguientes: la pasada campaña, 2021/22, el Amorebieta llevaba 21 puntos en su casillero que no le sirvieron para llegar a tiempo a la orilla. Mientras que en la temporada 2020/21 el Castellón con 22 puntos también perdió la categoría, al igual que le ocurrió al Extremadura en la 2019/20 con ese mismo bagaje en el casillero.

Aunque también hay algún hito de esperanza al que agarrarse todavía. Precisamente, el Extremadura se salvó de la quema la temporada anterior, durante la 2018/2019, cuando el conjunto rojinegro se encontraba cuarto por la cola y consiguió sumar 53 puntos para quedarse en la posición 13º. Perdieron la categoría ese año el Rayo Majadahonda, el Nàstic, el Córdoba y el Reus. También consiguió la heroica otro histórico del fútbol andaluz como es el Córdoba, quien en la 2017/18 se encontraba en el puesto 20 con 19 puntos y consiguió llegar a la jornada 42 con 51 puntos. De esta forma se quedó en la 16º plaza.

Todavía hay más precedentes, seguimos con los positivos, el Nàstic en la campaña 2016/17 era colista en la jornada 24 con 22 puntos y logró salvarse en el puesto 14 con 52 puntos, aunque como ya se comentó luego perdería la categoría más adelante. También consiguió hacer los deberes a tiempo el Almería durante la 2015/16 cuando se mantuvo a pesar de tener 22 puntos y estar en el puesto 20, pasando a sumar 48 puntos que le situaron en el lugar 18 de la clasificación. Salvados por la campana, pero lo importante es mantener la categoría. El último caso, en esta ocasión triste, se remonta a la temporada 2014/15 con el Recreativo de Huelva como protagonista, los andaluces tenían 22 puntos y se encontraban en el puesto 20, cerrando la campaña en el mismo lugar aunque con 41 puntos.

Después de este repaso histórico queda claro que el Málaga debe de empezar a despertar para intentar sumar con mayor continuidad de tres en tres, algo que de momento se antoja bastante complicado, pero que ayudaría a subir la moral del vestuario y además metería presión a los otros cuatro conjuntos implicados en esta lucha por la salvación, donde por desgracia sólo puede quedar uno. Lo bueno es que, aunque no sirva del todo, el combinado de Pepe Mel escaló un puesto gracias al empate ante el Burgos.Ahora mismo los blanquiazules se encuentran en el puesto 20 con 21 puntos obtenidos y todavía 54 en juego. La meta está a cuatro. Todavía es posible.