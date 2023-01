Lago Junior, 19 meses sin marcar un gol

Cualquiera que sepa un poco de fútbol sabe de sobra la importancia que tiene para un jugador ofensivo realizar algún gol de vez en cuando. Es crucial revivir cada cierto tiempo esa alegría que dar celebrar la finalización de una jugada en las botas de uno. Precisamente, esa fue la mejor noticia del encuentro liguero entre el Málaga CF y el Burgos, ya que el recién incorporado Lago Junior se reencontró con el tanto después de una sequía que se alargaba peligrosamente. Por suerte la cortó tras 1 año 7 meses y 26 días sin encontrar portería. Dicho de otra forma: 608 días sin cantar un gol.

El exjugador del Mallorca sumó este pasado sábado en La Rosaleda el gol 78 de su carrera en un total de 440 encuentros disputados. Algo que el dorsal 7 blanquiazul no hacía desde el 23 de mayo de 2021 ante el Zaragoza. Casualidades de la vida, aquella acción llegó en el minuto 89 y sirvió para darle la victoria a los insulares en Son Moix. Una pena que su tanto ante el conjunto revelación de la categoría de plata no sirviera para dar su primera victoria al combinado de Martiricos.

Eso sí, está claro que el internacional en cinco ocasiones con Costa de Marfil se vuelve a sentir futbolista. Eso es lo importante, además fue llegar y besar el santo en su segundo encuentro como malaguista y aprovechando su primera titularidad. Incluso se llevó una ovación de La Rosaleda. Hay que reconocer que últimamente se está falto de alegrías y a cualquier destello de luz uno se ilusiona... pero es cierto que dejó señales para confiar.

Sin duda es un clavo ardiente al que agarrarse para creer que esta gesta, indeseada al principio de la campaña, se puede conseguir. Después de haber vivido la temporada pasada con más sombras que luces parece que el extremo de 32 años sabe que no puede dejar marchar esta oportunidad si quiere cerrar su etapa futbolística con buenas sensaciones, olvidándose así de las suplencias, no convocatorias e incluso la lesión muscular de la campaña pasada con el Mallorca todavía en Segunda División. Ojalá no sea un espejismo, aunque no sea un jugador muy goleador. Cualquier aportación, por poco que sea, es bien recibida.