Dos puñaladas al corazón

Llegó la confirmación oficial, que no por esperada escuece menos. El Málaga pierde para la próxima jornada a Gustavo Blanco Leschuk y Keidi Bare. El Comité de Competición sanciona a ambos con un partido de suspensión, por lo que no estarán contra el Rayo Majadahonda este domingo (Cerro del Espino, 18:00 horas). Y no son bajas cualquiera para Muñiz.

Blanco Leschuk, que vio la quinta amarilla contra Las Palmas, es el principio de todo en el Málaga. Indispensable para Muñiz, a pesar de su sequía el equipo se beneficia de sus múltiples cualidades. Una inteligencia para entender el juego poco frecuente y una eficacia para ejecutar con un alto porcentaje de éxito lo que intenta. Es cierto que el conjunto blanquiazul no puede permitirse que lleve tanto tiempo estancado en el apartado realizador, pero es tanto lo que aporta que no se le discute.

Luego está Keidi Bare (expulsado por doble amarilla). Llegó para quedarse. Su presencia ahora mismo en el once no entra a debate. Ha posibilitado a Muñiz experimentar nuevas fórmulas y consigue contagiar al equipo su intensidad y su hambre. A veces peca de exceso de ganas, pero no sólo es un buen soldado que se aplica en tareas defensivas, tiene llegada, buen desplazamiento, ha asistido varias veces y hasta ha marcado algún gol que finalmente fue anulado. Eso sin olvidar su destreza en las jugadas a balón parado.

Habrá que ver si Muñiz opta por regresar a la fórmula con dos delanteros (Seleznov-Harper) o se limita a un cambio de fichas con respecto a sus últimos dibujos. De cualquier modo, ahora mismo la competencia es feroz hasta para entrar en la lista de convocados. Colarse en el once no es tarea fácil.