El Málaga dio un nuevo paso hacia los 50 puntos. Ya quedan 10 para abrochar la permanencia y quién sabe si pensar en algo más. No quiere adelantarse Sergio Pellicer, que mantiene un discurso pausado y comedido. "Encadenamos dos victorias seguidas que es cierto desde las primeras jornadas no lo habíamos conseguido. El equipo mantuvo una regularidad y lo que transmiten los jugadores y el juego son cosas positivas. Soñar soñamos despiertos con realidades. Sabemos las dificultades que tenemos. Era un partido con las circunstancias que teníamos, con un compañero dando positivo como era David Lombán, y la preocupación del grupo. Va dedicada para él porque sabemos lo que cuesta", comenzaba en rueda de prensa.

"La línea a seguir es trabajar y estas victorias hacen que te ilusiones. Pero una ilusión muy tranquila y muy comedida. Muy comedido en la victoria y muy equilibrado en la derrota, queda mucho. Quién nos iba a decir que a estas alturas íbamos a tener 40 puntos. No va a cambiar el discurso, humildad y ambición. Tiene que ser este el camino. Orgulloso del grupo por cómo se ha repuesto a todas las bajas. Ha tenido que venir gente juvenil. Es muy difícil y con el tiempo se valorará el trabajo inconmensurable de este grupo. La entrega, el espíritu y el sacrificio es el camino, pero siempre estando en alerta", continuaba el entrenador castellonense: "El rival viene de una situación donde no consigue victorias, pero está compitiendo a un nivel muy alto. Ellos entraron mejor y Soriano tuvo que sacar una acción con el pie. Hasta el minuto 35 se iba al ritmo que ellos querían, estaba siendo un partido duro. De que cualquier error se podía decantar. Ellos están en un estado de ansiedad y es un rival complicado. El gol, en una acción a balón parado, nos dio tranquilidad. En la segunda parte, excepto las ocasiones finales que es normal, estuvimos más en campo contrario y tuvimos más opciones".

Es día de alegría en La Academia, debutó Loren Zúñiga. Uno de los que está atado hasta 2024. "Es un chaval que viene actuando muy bien en el Juvenil, cada vez que entrena con nosotros le vemos cosas. Pero hay que tener calma. Es un buen día para él, felicitarlo. Es un mensaje también para todos los chicos por las circunstancias en las que no desarrollamos toda la temporada. El Málaga es un club de cantera por bandera y en este aspecto nosotros no ponemos muros. Salió en un contexto difícil donde nos estábamos jugando mucho. Estos minutos que ha jugado le valen más que 10 partidos en su categoría. Tiene que seguir afianzando, mejorando y hay que tener mucha calma. Ha dado un paso importante. Llegar a la élite es muy difícil, pero lo más difícil es mantener un equilibrio a lo largo de una carrera. Lo que marca mucho a un jugador joven es la forma de llegar al fútbol profesional. Si llegas equilibrado emocionalmente el fondo va a ser el que te va a dar mucho tiempo para poder estar en la élite. En ese aspecto estoy muy contento con Loren porque está trabajando. Los entrenamientos están ahí, no le damos oportunidades por ponernos una medalla. Se las damos porque vemos que está compitiendo y las circunstancias se dieron en este momento. Es un chico más que sumamos para el grupo. Tener calma con él y a seguir trabajando como auténticos bestias. Esto tiene un largo trayecto", explicaba.

"Hubo momentos en la primera parte donde el partido estaba en un ritmo que no queríamos. El gol nos dio tranquilidad. Ayer hubo varios empates en la última acción y eso significa que tienes que ir a por el segundo. Como el otro día con el Sabadell, que marcamos y seguimos a tiempo rival. Es mérito del grupo. Estamos teniendo mucho equilibrio y ese es el camino. Habrá partidos que aunque quieras seguir apretando arriba, pero el rival te sitúe en tu campo. Muy contento por eso, porque el equipo siguió buscando la victoria. Una pena no conseguir ese gol que nos hubiera dado tranquilidad", alabó Pellicer, que descartó lesión seria para Caye Quintana: "Caye fue un golpe, esperemos que no sea nada. Ya pensábamos que era momento para que actuara Loren porque había hecho un trabajo de desgaste, un trabajo muy oscuro. Los delanteros muchas veces se le prima por los goles, pero hay trabajo de delanteros que no consiguen gol que tienen mucho mérito".

¿Qué significa la victoria? "La victoria no es tranquilidad, es tenerla pero sin relajación. Vamos a valorar el día a día, vamos a tener los pies en el suelo. Cuesta muchísimo. Es verdad que hay una diferencia, pero cuando sellemos esos 50 puntos soñados podremos hablar del siguiente paso. No nos tenemos que meter ninguna presión más de la que estamos teniendo de todo el año. El mensaje tiene que ser comedido, de ilusión porque lo ves en los chicos. Hay cosas muy positivas y hay que tener mucho equilibrio. A pensar en Tenerife y poder conseguir tres victorias consecutivas. Esto es un continuo desafío y vamos a competir como estamos compitiendo. Queremos recuperar jugadores", cerraba.