41 puntos suma el Málaga, el último después de empatar frente al Tenerife en La Rosaleda. "Fue un partido contra un rival muy físico, se demostró en el último tramo. Era un partido muy igualado. Nosotros cometimos uno al inicio. Un partido de muy pocas ocasiones y de dos equipos sabiendo a lo que teníamos que jugar. Cuando se nos pone a favor nos faltó un poco de tranquilidad, pero no estaba ocurriendo nada", comenzaba Sergio Pellicer en rueda de prensa: "Veíamos esos tres puntos cerca, estoy orgulloso del equipo. Muy contento por el trabajo del grupo, estos puntos a lo largo los vamos a valorar mucho más".

"Es cierto que en la segunda parte nos faltó, tuvimos varias pérdidas que nos restaron confianza. El equipo siguió compitiendo e intentándolo. Nos faltó buscar un poco de desequilibrio con nuestros extremos y ser profundos. Hay rivales que están cambiando cuando juegan contra nosotros y eso es respeto. Estamos vivos, estamos al límite a nivel físico y mental. Sabemos recomponernos. Si en la segunda parte hubiéramos tenido esa tranquilidad y hubiéramos generado... Sabemos que esto es continuidad y es un punto con el que estoy contento. Con la pena de que teníamos tres puntos que nos daban tres victorias seguidas. No es cuestión de perder o ganar, el resultado es el que es. Queríamos sumar los tres puntos, pero cuesta muchísimo. Seguimos sumando y a pensar en Cartagena", ahondaba el castellonense, que hablaba sobre Escassi: "Ha podido acabar el partido, pudo aguantar y se encontró bien. Ahora vamos a ver mañana con el médico los problemas que se puedan hacer porque puede tener un esguince de rodilla. Vamos a ser cautos para ver cómo evoluciona en estos días".

Hubo una jugada muy polémica, que terminó en gol del Tenerife. Sobre ello habló Pellicer. "Es una acción que nos pilla por esa ansia de apretar arriba donde dejamos espacios. La jugada del gol no la he visto, prefiero no verla. Prefiero ir a casa y verla tranquilamente. El resultado es justo", aseguraba: "No la he querido ver porque cuando hay algún tema de interpretación sabemos perfectamente qué puede ocurrir. Si me han dicho que si se pita falta en el centro del campo el VAR no hubiera entrado. Los entrenadores, jugadores y estamento arbitral no podemos hinchar pecho. Hace poco lo hicieron y siempre el fútbol te da unas circunstancias totalmente que no sabemos realmente ese tema de interpretación cómo quedan. Me quedo con la jugada en la que ha llegado el córner, que estábamos abiertos. No quiero indagar más. En el partido frente al Logroñés hubo una jugada clamorosa y ganamos 0-1. En la última jugada te pueden empatar y se pierden dos puntos. Fue la jugada de Luis Muñoz. Son cosas de interpretación que a nosotros se nos escapan. Como no somos victimistas no buscamos excusas, queremos ser protagonistas. Juan me dice que es falta. Me dice que viene de abajo arriba, pero condiciona la jugada. No la he querido ver. Lo analizaré todo".

Cuestionado por si alguien en el club de Martiricos debía pronunciarse de manera pública hizo una reflexión. "Sabéis perfectamente que el entrenador está en la diana y que lo que valora es el tema de resultados. No quiero entrar en un tema de victimismo para esconder el empate. Al final son circunstancias que se dan. Digo que realmente no podemos nadie hinchar el pecho en cualquier colectivo. Hace poco se hinchó y sabemos perfectamente que el fútbol tiene circunstancias que cualquier acción es un tema de interpretación. Creo que nos sentimos perjudicados, y creo que por eso no me van a castigar, en el tema de interpretación. Pero no es excusa. No sé si hay que empezar a quejarse para que se ajusten. Quiero mandar un mensaje a mis jugadores, que hay que seguir con esa línea. Que no valen excusas, nunca las he buscado. Va a ser mi discurso, nos tenemos que focalizar en el verde. Hay otras personas que son las que tienen que decir o hablar. Si decimos una palabra más alta que otra, a pesar de que estamos en una democracia, nos pueden caer partidos. En ese aspecto me mantengo totalmente al margen y lo único que quiero es felicitar al grupo porque va al límite. Te da pena por esas acciones", terminaba.