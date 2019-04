Dimite la junta directiva de Ciudadanos de Marbella tras su exclusión de la lista

Cinco de los siete componentes de la junta directiva de la agrupación de Ciudadanos Marbella, entre ellos el que hasta ahora era su coordinador local, el empresario marbellí Francisco Gómez Palma, presentaron este miércoles su dimisión por discrepancias con la dirección provincial del partido después de que se les excluyera de la lista de candidatos por la agrupación a las elecciones municipales del 26 de mayo.

La agrupación local presentó el pasado 18 de marzo a la organización provincial una propuesta con su propia lista electoral para los comicios basándose, aseguran, en los afiliados de la agrupación y con la incorporaciónd e talento independiente. No obstante, los ya ex miembros de la junta directiva denuncian que desde esa fecha no se les había comunicado “ni de forma verbal ni escrita, sugerencia, modificación alguna o cualquier otro aspecto sobre la misma”. Ni siquiera el coordinador, según indican en la carta de dimisión, era conocedor de que no se contaba con él pese a las reuniones mantenidas en el último mes con el secretario de organización.

Denuncian que la lista para los comicios está formada por personas ajenas a Marbella

En este sentido, denuncian que la propuesta elaborada desde Marbella ha sido modificada casi en su totalidad “con numerosas incorporaciones de no afiliados a la agrupación de Marbella ni residentes en el municipio”, lo que aseguran que “ha causado una gran sorpresa entre los afiliados y simpatizantes el nombramiento como número 1 de una persona totalmente ajena a nuestro municipio y una absoluta desconocida entre los marbellís, así como la incorporación en el número 3 de la lista del secretario de Organización del partido en Málaga y residente en Cártama, Vicente Sánchez”. De estos cambios aseguran haber tenido conocimiento por la prensa.

Otro motivo que ha llevado a esta decisión, añaden, “es la falta total de relación a la confección de la lista, que se terminó de confeccionar a escasas horas del cierre del plazo de presentación, habiendo sido usurpadas por terceras personas funciones propias de la junta directiva”. Asimismo, denuncian que “se han visto coartadas el desarrollo de funciones propias de la junta directiva impidiendo el acceso al correo de la agrupación y a la plataforma informática mediante bloqueo de las llaves, sin haber sido cesados ni haber presentado dimisión”.

Los ex miembros de la junta aseguran que todos estos motivos les ha llevado a perder la ilusión por este proyecto. “Esta Junta Directiva, a pesar de no tener representación municipal ha sido voz activa en muchos temas de máxima preocupación del municipio de Marbella, habiendo mantenido más de un centenar de reuniones con diversos colectivos de distintos ámbitos de la ciudad al os que agradecen su acogida”, apuntan. Una actividad que aseguran generó ilusión en la agrupación, creciendo en afiliados.

Por último, denuncian que esta situación no es exclusiva de Marbella “ya que de todos es conocido las múltiples dimisiones de juntas directivas, malestares en agrupaciones, listas y candidatos impuestos en numerosos municipios de la provincia”.