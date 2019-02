IU y Compromiso Manilva agotarán el pacto hasta el final del mandato

Los 11 concejales que integran el equipo de gobierno de Manilva mantendrán el pacto hasta el final de la legislatura. Así lo anunció ayer el alcalde, Mario Jiménez, tras la reunión que mantuvo ayer con su socio de gobierno, Antonio Barragán, de Izquierda Unida. "Hemos debatido cada uno desde su punto de vista y hemos llegado al entendimiento de que hasta las elecciones o el fin de la legislatura debemos seguir todos juntos, los once concejales, cada uno con sus delegaciones, como hasta ahora, por el bien de los vecinos", aseguró el regidor.

Ambas formaciones se reunieron ayer para negociar la continuidad o no del acuerdo

La crisis de gobierno se desató este lunes después de que el grupo municipal de Izquierda Unida presentara por registro de entrada un escrito anunciado oficialmente la ruptura del acuerdo de gobierno alcanzado en noviembre de 2016 tras la moción de censura. En el escrito, la coalición de izquierdas solicitaba al alcalde que retirara las delegaciones al exedil de su formación, ahora concejal no adscrito, Dean Tyler, después de que este solicitara la baja de su partido hace apenas unas semanas. Barragán considera que estas delegaciones pertenecen al partido y no al concejal. No obstante, finalmente ha sido posible llegar a un entendimiento. "El alcalde no veía motivos suficientes para cesarlo de sus cargos pero finalmente hemos llegado a un acuerdo. No queremos que este edil tenga relación con IU y que respete la idiosincrasia del partido. Seguiremos trabajando como hasta ahora", manifestó el coordinador local de IU, Antonio Barragán.

Ante esta situación, que el regidor manilveño calificó como "problemas internos" del partido y no del equipo de gobierno, convocó una reunión de urgencia con su socio de gobierno para encauzar la situación del pacto. "El equipo de gobierno ha mantenido una reunión en la mañana de hoy [por ayer] para reafirmar el pacto establecido hace dos años con el único objetivo de seguir trabajando por el futuro de Manilva", señalan en un comunicado enviado por el Ayuntamiento poco después de la reunión.

En ella señalan que, tanto el alcalde, Mario Jiménez, como el edil Antonio Barragán "han coincidido en afirmar que el destino de los vecinos y vecinas es la prioridad en la vida política de Manilva y, por lo tanto, continuarán esforzándose para que el municipio siga en la senda del progreso". "Además de las infraestructuras creadas, los servicios puestos en marcha, los avances en salud, la bajada de impuestos y las reivindicaciones en materia de seguridad, el equipo de gobierno pretende continuar con proyectos importantes que están en marcha y contribuirán a mejorar a todos los niveles el término municipal de Manilva", concluyen.