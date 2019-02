IU y Compromiso Manilva se reúnen para salvar el pacto

Los concejales de Izquierda Unida y de Compromiso Manilva se reunirán este martes a las 12:00 horas en el Ayuntamiento para negociar la continuidad del pacto de gobierno alcanzado en noviembre de 2016 tras la moción de censura al anterior alcalde. La crisis de gobierno surgió hace unas semanas después de que el grupo municipal de IU solicitara por escrito al alcalde, Mario Jiménez, de Compromiso Manilva, el cese de la delegación de Medio Ambiente al concejal Dean Tyler, quien poco después solicitaría la baja de la coalición de izquierdas, pasando así al grupo no adscrito.

IU exige la retirada de las delegaciones del edil no adscrito para la continuidad del pacto

Este motivo fue el que acabó dinamitando poco después el anuncio de la ruptura del acuerdo por parte de Izquierda Unida, que este lunes presentó por registro de entrada un escrito anunciando oficialmente la ruptura del mismo. En este escrito, el coordinador local de IU, Antonio Barragán, acusó al alcalde de hacer “caso omiso” a la petición realizada por su partido de retirarle al exedil de IU sus delegaciones después de que este solicitara la baja de su partido. “Lo más normal es que si nosotros fuimos los que negociamos ese pacto y esas delegaciones y esa persona ya no está dentro de nuestras siglas que esas delegaciones se repartan entre los concejales de IU y no se las quede el concejal”, ha criticado el edil.

“Sabemos de la gravedad de la decisión adoptada, pero nos sentimos ninguneados por la Alcaldía que prefiere mantener en su puesto a un concejal no adscrito a cambio de un acuerdo electoral entre ambos, antes que cumplir con la palabra dada a un socio de gobierno”, señalan en el documento. Barragán hace así responsable al regidor de la ruptura del pacto “por responsabilidad política y en aras de evitar una grave inestabilidad en el gobierno municipal” y aclaran que continuarán en sus delegaciones “hasta que finalice la legislatura o la Alcaldía decida relevarnos en nuestros puestos”.

Por su parte, el alcalde emplazó a los concejales de Izquierda Unida a una reunión que se celebrará esta mañana con el objetivo de reavivar el pacto y acusó a su socio de gobierno de trasladar problemas “internos” de su partido al equipo de gobierno. “Pido que los problemas de su formación no los trasladen al gobierno. Ellos han tenido problemas internos y han pedido el cese de un concejal y yo he dicho que problemas puntuales de ese tipo se tienen en el día a día con todos los concejales y que no son motivos para retirar una delegación”, explicó el regidor, que al mismo tiempo defendió la actuación del exedil de IU asegurando que “tenía el informe técnico para retirar la palmera”.

Desde IU, sin embargo, exigen la retirada de las delegaciones de que ostenta Tyler, que son las de Medio Ambiente, Consumo, Comercio, Extranjeros y Relaciones con Marinas del Mediterráneo para la continuidad del pacto del equipo de gobierno, formado por Compromiso Manilva, IU, el edil no adscrito y el PP.