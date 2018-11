Marbella sube en un 56,5% la inversión en obras para 2019

“El PP ha abandonado los barrios”

La edil socialista Blanca Fernández señaló que en los presupuestos “lo que todos los vecinos han podido comprobar es que los grandes proyectos para los barrios desaparecen por completo”, criticando que el edil, “en ausencia de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que desconocemos en qué lugar de Asia se encuentra hoy [por ayer], ha sido el encargado de los actos de propaganda de esta jornada”. Recordó que durante el año y medio que lleva el PP en el Gobierno “los ciudadanos no han visto ni una sola obra impulsada por el PP”. “Hasta ahora Muñoz se ha dedicado a parchear y a no impulsar las obras que se habían quedado pendientes cuando se produjo la moción de censura, por lo que resulta ridículo hablar de inversiones millonarias cuando todos hemos visto que los presupuestos del PP y de Opción Sampedreña están claramente inflados”, ha señalado. Así, dijo que “cuando el PP llegó al Gobierno municipal, la gestión del PSOE había dejado en las arcas municipales 100 millones de euros y 32 millones para obras que no se han ejecutado, pero Muñoz ha preferido anularlas o paralizarlas, solo porque tenían el sello socialista y el del alcalde José Bernal”. “El PP ha abandonado los barrios”, declaró la edil, que señaló que esto “es un hecho que han podido comprobar todos los vecinos”.