El PP pide que se cree el grupo de trabajo para abordar el proyecto museístico de Torremolinos

La concejal del Partido Popular de Torremolinos, Margarita del Cid, ha solicitado al equipo de gobierno que ponga en marcha el grupo de trabajo creado en el pleno del pasado mes de mayo para abordar el desarrollo del proyecto museístico del edificio de la plaza Picasso con el objeto de recuperar el inmueble, sin uso desde su construcción, para sus fines iniciales. El Ayuntamiento ya anunció su intención de destinar parte del edificio municipal a unificar las tres sedes judiciales de la avenida Palma de Mallorca pese a que la oposición en el Ayuntamiento (PP, Ciudadanos y CSSP), a excepción de Izquierda Unida que no se pronunció, se opuso en el pleno del pasado mes de mayo a cualquier otro uso que no fuera el cultural. "Es llamativo que a día de hoy no se haya puesto en marcha esta comisión, lo que supone un incumplimiento por parte del equipo de gobierno de un mandato del pleno", añadió.

"No podemos permitir este cambio de cromos, que el PSOE municipal no luche por su ciudad y ofrezca este edificio, destinado a un museo, a unos juzgados para ahorrarle a la Junta tiempo, esfuerzo y dinero, a cambio de quitárselo a los vecinos", criticó, por su parte, la secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro. "Han pasado 13 años desde que se prometió este palacio de justicia, desde que se anunciara una inversión y se cedieran unos terrenos, y Torremolinos sigue sin nada", apuntó.

Por último, la diputada autonómica anunció que el Partido Popular va a volver a registrar una iniciativa en el Parlamento andaluz en la que se exige la construcción del palacio de justicia y de forma paralela que se continúe con el proyecto del museo en el edificio situado en la plaza Picasso.