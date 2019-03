Rincón de la Victoria, un plan para vivir los espacio públicos

Salado quiere retomar el Parque Periurbano

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), no renuncia al Parque Periurbano de Torre de Benagalbón. Fue su gran proyecto durante el mandato que gobernó en solitario (2011-2015) pero no llegó a ejecutarlo. Sí consiguió una subvención de 500.000 euros de la Diputación, institución que ahora preside, pero que no se llegó a utilizar ya que el cuatripartito que le precedió no creyó en ese equipamiento público. En Fitur, lo presentó como un parque público de 80.000 metros cuadrados inspirado en la novela El Señor de los anillos de J.J.R. Tolkien. Salado lo va a incluir en el programa electoral para las municipales de mayo y quiere financiarlo con los fondos europeos Edusi.