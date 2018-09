Los populares vuelven a reclamar a la Junta un nuevo centro de salud para Nerja

Quince años llevan esperando en Nerja la construcción del nuevo centro de salud. Diferentes circunstancias han provocado que todavía no se haya puesto ni siquiera la primera piedra. Entre otras, los problemas de ubicación que presentaban cada una de las cuatro parcelas ofertadas por el Ayuntamiento. Ayer, el Partido Popular, a través de la secretaria general, Patricia Navarro, reclamaba a la Junta de Andalucía la construcción del nuevo edificio considerando que "el Gobierno andaluz está poniendo en riesgo la salud de los nerjeños".

La también parlamentaria andaluza recordó que fue precisamente en 2003 cuando la propia Junta consideró oportuno ampliar las infraestructuras sanitarias en Nerja, y tras varios años de bandazos, en 2008 el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad ceder un terreno, elegido por la propia Administración autonómica, para la construcción del mencionado centro de salud". "Aquí no sólo no ha habido ni un movimiento de tierra, sino que año tras año, cuando se presentaban los presupuestos andaluces, no había una partida para este centro de salud", criticó Navarro.

Por su parte, el portavoz popular, José Alberto Armijo (PP), lamentó que hayan transcurrido ya 15 años desde que se firmó el primer convenio "y por tanto, 15 años desde que la Junta tuvo constancia de que Nerja necesitaba un centro de salud nuevo". "Desde entonces no se ha avanzado nada, y nada tampoco ha hecho el tripartito que conforma el equipo de gobierno, a pesar de que la alcaldesa dijo que sería una prioridad en esta legislatura", indicó el que fuese alcalde de Nerja durante los últimos 20 años.