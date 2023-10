Trabajadores de fuera de la Costa del Sol, ahogados por el precio del alquiler

El alquilar una vivienda en Marbella a un precio asequible se ha convertido en una misión imposible para las personas con empleo, donde “no hay propiedades en alquiler para cubrir las necesidades del sector servicios”, el sanitario o el educativo, una ciudad en la que el desajuste entre la oferta y la demanda eleva los costes “muy por encima de los presupuestos de cualquier trabajador” con un salario mínimo, según h destacado el propietario de la inmobiliaria Nevado Realty, Gines García.

La voz de alarma la vienen dando los hoteleros desde hace un tiempo ante la dificultad del sector de contratar a personal o retener el talento que reside en otros municipios limítrofes o en otros puntos geográficos, que se encuentra además con problemas de movilidad ante el colapso de la Autovía del Mediterráneo.

García ha señalado que “no hay propiedades en alquiler para cubrir las necesidades del sector servicios en cuanto a los trabajadores que se desplazan desde fuera y se plantean buscar un alquiler con el que la renta no suponga el 80 o el 90% del salario”, y que afecta a segmentos como la hotelería, la hostelería y otros. El empresario ha hecho alusión a que “hay mucha carencia porque hay mucha demanda y muy poca oferta”, por lo que el coste “está muy por encima de los presupuestos de cualquier trabajador” con un “salario mínimo o un poco por encima”.

De este modo, ha indicado que el presupuesto con el que cuentan las personas con un trabajo para arrendar una vivienda puede ser de entre “500 o 600 euros como mucho, y eso para un apartamento de 1 dormitorio es imposible, no hay”, ha remarcado. A ello se suma la circunstancia de que “los alquileres se cuadruplican o quintuplican en verano en la costa”.

Según ha destacado, alquilar un apartamento de 1 dormitorio puede costar “a partir de los 1.100 o los 1.200 euros si hay suerte de encontrar algo”, aunque ha matizado que desde su agencia no se ofertan “viviendas en zonas donde podría ir un trabajador”.

En líneas generales, ha apuntado que se trata de “un trabajador que quiere alquilar una vivienda, ya sea para compartir o no, y que no hay porque las pocas que cubren ese rango de presupuesto el propietario ya las tiene reservadas antes de que el inquilino decide dejarla” y “no llegan ni al mercado”. Como solución, apunta a destinar suelo para vivienda en municipios limítrofes como Ojén, Monda, Istán o Coín.

Los hoteles encuentran dificultades para retener el talento

“Los que viven en Marbella están en dormitorios de casas, no en casas”, refirió el presidente de la Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque, en un debate celebrado la pasada semana en Les Roches, quien señaló que “sin recursos humanos con viviendas dignas, nosotros no podemos dar un servicio de 5 estrellas”.

El director del hotel de 5 estrellas Gran Lujo Puente Romano, Gonzalo Rodríguez, ha valorado que la problemática “afecta por igual a todas las industrias”, destacando que el establecimiento ha registrado este año un “récord en contrataciones” y que algunos empleados “han tenido dificultad porque no se encuentra alojamiento, pero no ha sido muy relevante” con gente que reside en Ojén, Estepona o San Pedro, ni ha impedido retener el talento.

La situación se agrava durante los meses de verano, en los que el “personal eventual” o los estudiantes que vienen a realizar “prácticas” de otras provincias como Cádiz en los establecimientos turísticos de la ciudad, se encuentran con dificultades a la hora de alquilar. “Las prácticas son complicadas para hacer en esta zona, porque simplemente una habitación te sal muy cara” y “dan una miseria”, ha apuntado la miembro del comité de empresa del hotel Guadalpín Banús, Aranzazu Valera.

“Más de la mitad” de la plantilla del hospital se desplaza a diario

La dificultad de encontrar un arrendamiento asequible en Marbella afecta igualmente a otros sectores como el sanitario, y “más de la mitad” de la plantilla del hospital Costa del Sol está conformada por trabajadores que no residen en la zona de influencia (Marbella, Estepona, Fuengirola) y que se desplazan a diario a la localidad, con profesionales que viven principalmente en la capital, pero también de otras provincias como Córdoba, Jaén o Sevilla, según han señalado desde el sindicato SATSE, estimando que se encuentran en esta situación “más de 1.500 empleados”.

“La situación se agrava en el período estival, donde se contrata a trabajadores para los meses de verano que tienen que desplazarse hasta Marbella y no encuentran alquileres porque están a precio de corta temporada, con lo cual son inasumibles con un sueldo de un trabajador base del hospital”, han relatado, agregando que durante el resto del año “sí es más fácil, aunque a precio muy altos”, por lo que hay un servicio de autobús impulsado por la asociación de los trabajadores del hospital que “hace la ruta Málaga-Marbella”.

Por ello, han solicitado a la Junta de Andalucía “poner disponibles algunos apartamentos” de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella para “tener un alquiler más aceptable para los trabajadores que se tienen que desplazar al hospital Costa del Sol”, algo que se hizo en pandemia para prevenir el contagio de los sanitarios a sus familiares, pero que no ha vuelto a facilitarse. Durante este periodo, han recordado que ante el aumento de la plantilla por la falta de empleados en Málaga “hemos tenido casos de trabajadores que han estado durmiendo en sus vehículos los días que tenían que desplazarse a hacer los turnos, y luego se volvían a otra provincia” ante la imposibilidad de acceder a un alquiler en la ciudad.

El representante de CCOO del sector autonómico de Administración general de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Perles, que señalado que dentro del ente regional hay “dos centros de trabajo importantes en la zona como son la Residencia de Tiempo Libre de Marbella y la Residencia de Mayores de Estepona”, destacando los problemas con los que se encuentra el personal eventual a la hora de alquilar una vivienda. Por ello, se ha planteado que en la segunda “se habiliten habitaciones para el hospedaje de las personas que sean temporales”, una propuesta que también ha propuesto el PSOE en el centro de Marbella.

El rango de precios parte de una horquilla entre los 800 y los 1.500 euros

El presidente de la inmobiliaria Nvoga y presidente de la Asociación ‘Leading Property Agents of Spain’ (LPA), José Carlos León, ha valorado que aunque la situación de Marbella no es como la de Ibiza, “estamos en unos niveles muy altos de correr el riesgo de que gente trabajadora que necesite venir puntualmente en épocas donde hay más turismo como el verano, la Semana Santa o la Navidad no tenga dónde alojarse”

“La oferta escasea, cada vez hay menos viviendas de larga temporada. De barrio todavía queda algo, pero han subido mucho de precio y en zonas limítrofes a Marbella como Ojén o Monda, donde los niveles estaban en torno a los 400 o 500 euros, ahora están ya en los 800”. A ello se suma que “la mayoría de los propietarios quieren alquiler vacacional”, por lo que arriendan de septiembre a mayo.

“El alquiler no tiene futuro, ahora mismo es muy complicado que bajen los precios”, ha referido León, al tiempo que ha destacado que cada vez los propietarios son más exigentes a la hora de demostrar que los posibles inquilinos cuentan con ingresos, y piden “2 meses de depósito, en algunos casos hasta 6 y otros el año por adelantado”.

Respecto a los precios de un perfil bajo, ha indicado que se sitúan entre los 800 y los 1.500 euros para alquilar viviendas de 2 o 3 dormitorios en los barrios o estudios en zonas más céntricas, en “urbanizaciones limítrofes a ciudades como Marbella entre 1.500 y 2.000 euros con 1 o 2 dormitorios, y una casa adosada de 3 podría rondar ya los 2.500 o más”.

Por otro lado, ha señalado que en Marbella “las habitaciones compartidas estaban ya en mínimos históricos de 500 o 600 euros, pero ya no hay y lo poco que queda sube a 700 y 800 euros”, mientras las viviendas de gama media “están por encima de los 5.000 euros” y las de alta “superan los 10.000”.