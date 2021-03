Comerciantes ven “abusivo” el plazo para resolver las ayudas de Marbella

La Plataforma de comerciantes y hosteleros de Marbella considera “abusivo” el plazo de seis meses que ha marcado el Ayuntamiento de Marbella para resolver las ayudas destinadas a los sectores más afectados por la pandemia de Covid-19, que ha registrado un total de 2.389 solicitudes.

Así, el portavoz del colectivo, que aglutina en la actualidad a cerca de 300 personas, Nahuel Klappenbach, ha señalado que este período es “totalmente incomprensible” cuando lo que se pretende es tramitar “una ayuda urgente”.

Según ha valorado, tras resolver los expedientes “habrá que sacar una lista provisional, otra definitiva y finalmente proceder a los pagos, por lo que estamos hablando de un plazo eterno”. En este sentido, el representante comercial ha estimado que las ayudas se abonarán entre junio y agosto, lo que supondrá que muchas pymes y autónomos no podrán acceder a las mismas o deberán permanecer inscritos en el régimen de cotización durante el otoño cuando “no tienen actividad”. “Nos obligan a estar dados de alta 3 meses más, con lo que si alguien pretende darse de baja en temporada baja para aminorar sus gastos, no lo va a poder hacer o no podrá acceder a la ayuda”, ha asegurado el portavoz del colectivo.

“Las empresas no aguantan mas desde hace muchísimo tiempo y seguimos cerrando día a día unos y otros, y llegará hasta el momento de cobrar esa ayuda el que pueda”, ha lamentado Klappenbach, quien ha criticado que “nadie ha cobrado las ayudas” del concurso de escaparates de Navidad, lo que refleja “una fotografía bastante clara del tiempo que pueden tardar”.

Por su parte, la miembro de la plataforma Verónica Perone ha señalado que el plazo de seis meses para resolver los expedientes de solicitud de las ayudas es “abusivo” y hasta que se resuelvan “va a quedar mucha gente fuera”, así como ha criticado que la elaboración de las bases se ha desarrollado de manera “unilateral”.

Por otro lado, ha subrayado no comprender que se obligue a las empresas a estar de alta “tres meses tras cobrar la ayuda”, ya que “el comercio y la hostelería hace un esfuerzo enorme por permanecer abierto no desde 2021, sino desde marzo de 2020”. Al mismo tiempo, ha recordado que “Marbella es un lugar turístico donde el trabajo se concentra en unos pocos meses al año”.

Respecto a la compatibilidad con otras ayudas, Perone ha indicado que hay una “limitación muy injusta” porque “el total de las percibidas en 2020 y 2021 nunca puede superar la minoración de ingresos” registrada el pasado año, lo que ha valorado como “incomprensible” porque lo recabado en el presente ejercicio servirá para “paliar las pérdidas” durante el mismo.

Por último, ha apuntado a las empresas que quedan fuera por tener “deudas” con alguna administración pública, señalando que “hay una opción” no prevista en las bases y que permite solicitar al organismo “un plazo de 15 días para abonar los adeudos pendientes” tras concederse la ayuda.