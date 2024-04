José Carlos León: "Eliminar la Golden Visa no es una medida que ayude a la bajada de los precios”

El sector inmobiliario de la Costa del Sol continúa en auge, siendo un destino residencial preferente para compradores de Reino Unido o Centroeuropa que encuentran en la zona bienes inmuebles a un precio menor que en sus países de procedencia, con el añadido de otros aspectos como el clima. El presidente de la asociación The Leading Property Agents of Spain (LPA), José Carlos León, que congrega a más de 40 agencias, atiende a Málaga Hoy para explicar la situación actual del mercado y cómo afectará el anuncio del Gobierno central de eliminar la Golden Visa, que prevé que no revertirá esta tendencia del mercado, con la que se otorga el permiso de residencia a los inversores extracomunitarios que realicen una compra superior a los 500.000 euros, entre otros.

-¿Cuál es la situación actual del mercado de la vivienda en la Costa del Sol?

-El mercado está funcionando muy bien desde el año pasado, que se preveía que quizás al final del 2023 podría frenarse un poco. No fue así, y se ha notado desde febrero o marzo un interés brutal por la compra de vivienda, tanto de segunda mano como de obra nueva.

-¿Qué resultados ha dado el primer trimestre?

-Hemos notado que el primer trimestre de 2024 ha sido uno de los mejores en los últimos tres años y han subido las ventas entre un 4% y un 6%. No ha sido mucho, pero teníamos previsto que no fuese tan bueno y ha arrancado muy bien. Ahora mismo hay mucha demanda, tanto de obra nueva como de segunda mano, hay peticiones de productos de nivel alto sobre todo y no hay tanto en venta. Al final, lo que hay es una demanda mayor que la oferta.

-¿Qué tipo de operaciones se están realizando?

-La mayoría de las operaciones son de más de 1 millón de euros, entre 1 millón y 3 millones es la horquilla donde se siguen vendiendo más viviendas, tanto apartamentos como villas de segunda mano como de obra nueva.

-¿Cómo puede afectar a este dinamismo el anuncio del Gobierno de eliminar la Golden Visa?

-En realidad afecta muy poco. La incidencia por repercusión que tenga aquí es mínima porque no estamos teniendo un número considerable de visados. Hay clientes a los que les interesa comprar aquí como inversión y un lugar seguro, y no solamente por el visado. Sí puede tener una mayor incidencia en ciudades como Madrid o Barcelona, que tengan más compradores de nacionalidad china o rusa que han venido desde que se aprobó en el 2013 la norma. En la Costa del Sol la incidencia es mínima y la repercusión que puede tener la noticia es por la incertidumbre y el miedo que genera.

-¿Cómo valoran la medida?

-Consideramos que no tiene sentido ninguno porque no se puede decir que porque se quite la Golden Visa se abaraten los precios. Los precios son los que son por los costes de producción tan altos, por la inflación y por los tipos de interés tan elevados y eso no se va a solucionar con una eliminación de la Golden Visa. Por otro lado, lo que genera es miedo, qué pasaría, porque ahora el cliente que está escuchando a un Gobierno español diciendo que los precios van a bajar si se quita la Golden Visa, a lo mejor si va a tomar una decisión de compra va a esperar a que los precios bajen, y no van a bajar.

-¿No puede favorecer de alguna forma?

-No es una medida que ayude para nada a la bajada de precios, lo que sí consideramos desde el sector inmobiliario es que si se liberase suelo para poder construir viviendas más asequibles, tanto los gobiernos central, como autonómico y municipales, ayudaría a que los precios se abaratasen. Hagamos que los gobiernos y las comunidades autónomas empleen e inviertan en construir ellos mismos los suelos que tienen para poder desarrollar ese tipo de viviendas, es la única solución.

-¿Qué ventajas tiene la Golden Visa?

-El cliente que compra aquí no solo está buscando la Golden Visa, es mínimo el número de visados que se han cursado en los últimos años, no tiene incidencia ninguna. El cliente que busca la Golden Visa puede comprar el visado en Portugal o en cualquier otro país, y luego hace su compra en la Costa del Sol para disfrutar de su vivienda. La ventaja es que aquí tienen las dos cosas, un sitio ideal para vivir con toda la seguridad, el clima y las garantías que da España, además del visado, pues es una doble garantía y una inversión mucho más rentable.

-¿Cuál es la posición de la Costa del Sol en el mapa nacional en cuanto a la inversión extranjera?

-A día de hoy, estamos casi ya en el posicionamiento 2, sobre todo por la subida que ha tenido Málaga de un interés tremendo. Antes estábamos en la tercera posición y por delante estaban Baleares, Mallorca o Ibiza, y en primer lugar Madrid.

-¿Y a nivel europeo?

-Tenemos un ranking de precios, y podemos hablar de coste por metro cuadrado de venta, que respecto a otras ciudades de Europa estamos muy por debajo porque es más caro que aquí en la Costa del Sol, por lo que se considera barato comprar aquí.

-¿Cómo puede fluctuar esta tendencia si finalmente se eliminaba la Golden Visa?

-Es una orden que viene de Europa, no se pueden poner la medalla ninguno de los gobiernos, sobre todo España, diciendo que la quita para minimizar el precio de venta y que baje. Portugal ha cambiado sus condiciones considerablemente, Grecia se lo está pensando y lógicamente el visado no sé cómo se va a solucionar, pero Europa no está por la labor de seguir dando visados.

-¿Se ha dado ya la orden desde Europa?

-Esto viene de Europa, no es una orden todavía dada por los países y España se ha anticipado, al igual que lo ha hecho Portugal, y España ha dado el pasito en adelante de ser la primera en quitarlo, pero podríamos habernos esperado a que Europa hubiese dado la orden. El Gobierno español se ha querido anticipar, yo creo más que nada que por un tema político y el populismo que siempre se genera con las noticias de bajar impuestos, y en este caso de bajar el precio de venta.

-¿Cuáles son los principales compradores en la Costa del Sol?

-Clientes británicos y de centroeuropa siguen estando a la cabeza. Holanda, Bélgica y Alemania siguen siendo los países más fuertes y escandinavos en segundo lugar. Luego tenemos Polonia, que ha subido exponencialmente, y mercados emergentes como Hungría o Bulgaria. De Estados Unidos y Canadá siguen viniendo a cuentagotas, y todos los expatriados que llegan de Emiratos Árabes también siguen comprando, que no tiene nada que ver con la Golden Visa, que tiene poca repercusión aquí.

-¿Qué porcentaje representa la inversión extranjera en el cómputo total de ventas?

- En Marbella, Estepona y Benahavís el público no residente supera el 80%. En Málaga no, seguramente estamos bajando el porcentaje porque hay muchos más clientes nacionales y locales.

-¿Qué tipo de vivienda son las que se demandan actualmente?

-Cada vez más quieren comprar viviendas grandes con buen tamaño de 3 y 4 dormitorios. Tiene mucha aceptación la vivienda unifamiliar, que es una villa independiente con jardín y piscina, o bien una vivienda en planta baja, también con su jardín y a ser posible con piscina privada. En segundo lugar, los áticos son los reyes porque son las viviendas con más exclusividad por altura, vista y privacidad, y luego el resto de productos.

-¿De qué precios estamos hablando?

-En obra nueva han subido los costes de construcción y la mayoría de las viviendas han superado los 500.000 euros, por lo que estamos en una media de 600.000 o 700.000 euros en Marbella, Estepona o Benahavís. En otras zonas no tan demandadas en cuanto turismo, estamos por debajo del medio millón, con una medida de 400.000 de media en obra nueva de apartamento.

-¿Cuáles son los destinos residenciales preferentes?

-Marbella en primer lugar y en segundo Málaga. Luego tenemos la zona del Higuerón (Fuengirola), Estepona o Benahavís, y por último Sotogrande.