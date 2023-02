Marbella asegura que no habrá una tala masiva en el Parque de la Alameda

El concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Marbella, Diego López, ha asegurado este jueves que no habrá una tala masiva de árboles en el Parque de la Alameda, donde han comenzado unos trabajos de rehabilitación con los que se ha sustituido un ejemplar de acacia que presentaba riesgos.

Así lo ha destacado el edil en la presentación de las obras tras el reclamo de información de colectivos ecologistas y culturales, así como de partidos políticos, donde ha estado acompañado por la arquitecta técnica de la Unidad de Obras, Ana Sánchez, y el Jefe de Unidad técnica de Parques y Jardines, Antonio Sarmiento.

López ha señalado que se acometerán en el parque actuaciones por un valor de 150.000 euros, las cuales han comenzado tras el período navideño y ha estimado que estarán terminadas de cara a la Semana Santa, por lo que tendrán una duración de “hasta tres meses”. El edil ha subrayado que "no se puede hablar de tala masiva, no se está quitando ningún ejemplar que no comprometa y no ponga en riesgo a ninguna persona".

En concreto, ha precisado que se intervendrá en varios puntos como el arreglo de los parterres, apuntando que “se está haciendo una poda de todo el arbolado y las palmeras”, así como “la eliminación de tocones”, explicando que “el tocón es el resto de un árbol con el sistema radicular que hay que eliminarlo para poder aportar sustratos, tierras y abonos que faciliten la mejora, la oxigenación y el crecimiento”.

Según ha destacado, este tipo de intervención hay que hacerla en La Alameda para que “toda la masa que ahora se va a sembrar y todo el arbolado que hay se recupere, coja más fuerza y más vigor”, asegurando que “estos 36 tocones que se están retirando” han ido quedando “desde hace más de 25 años en los parterres” ocupando los mismos, por lo que ha valorado que con su eliminación “se evita que esa ocupación esté hecha por tierra y por sustrato para poder hacer nuevas plantaciones de nuevas especies, ya sean de árboles, de palmáceas o de plantas arbustivas” para ganar espacio.

Asimismo, López ha hecho alusión a “la renovación de toda la masa vegetal arbustiva”, remarcando la importancia de tener “un sotobosque de los cinco sentidos donde no solamente reine el color, sino también el aroma que todas las plantas arbustivas pueden dar a La Alameda”. En este sentido, ha matizado que la renovación no implica la erradicación de la masa vegetal existente, sino “sustituir las especies que faltan cuando hay una planta que ya ha terminado su vida útil”.

El “el arreglo de las fuentes” es otro de los aspectos que se abordará con la rehabilitación de La Alameda, recordando que en el emblemático espacio hay dos de gran tamaño que “necesitan pintura, el arreglo de algunas grietas y filtraciones, de las partes depuradoras y una limpieza a fondo”. Además, se eliminará “toda esa cal que existe en los azulejos de la central”.

Las obras prevén actuar en los bancos con la sustitución de “864 unidades” que están confeccionadas con un “alicatado pintado a mano”, y que “se han ido deteriorando por el paso del tiempo o que por actos vandálicos se han roto”, así como en el Templete, que según ha recordado, “lleva algún tiempo cerrado por riesgo estructural” y “hay que rearmarlo con armaduras de acero”.

El edil también ha hecho alusión a los trabajos de limpieza en “algunas balaustradas y zonas de mármol donde hay manchas importantes”, por lo que se requieren trabajos “con máquinas a presión, tanto pulidoras como a presión de agua caliente con productos que biodegradables”. A ello se sumará “la mejora del riego” y “la colocación de iluminación que realce y dé valor a especies muy llamativas que hay en La Alameda”.

Por su parte, Sarmiento ha detallado que “la actuación de La Alameda está apoyada por un estudio técnico previo” realizado por “un equipo de ingenieros con 3 externos, dos de la empresa de conservación”, y en el que él también ha formado parte. De este modo, ha señalado que “en un estudio del arbolado existente hemos visto que la mayoría de los árboles se pueden mantener con algún problema, pero hemos puesto soluciones” como el apuntalamiento o la reducción de ejemplares, mientras que había duda sobre tres acacias que “tenían ya una estructura un poco complicada”, por lo que se solicitó un informe al experto en mecánica Luis Alberto Díaz Galliano basado en el método “valoración visual del arbolado”.

El documento señala que dos de las acacias “todavía tienen cierta vida útil dentro de La Alameda”, aunque “tienen fallos estructurales y cierto riesgo, pero podemos mantenerlos si reducimos el riesgo reduciendo las copas, que es lo que hemos hecho”. Un tercer ejemplar, “además de presentar fallos estructurales, presentaba otra serie de fallos grandes, por lo que recomienda la sustitución cuanto antes”.

Entre las conclusiones, ha destacado para el árbol número 1 “la reducción del ejemplar y mantenimiento por su importancia como nicho ecológico, y además servirá de soporte para una planta costilla de Adán, que crece a lo largo de su tronco”. Para el segundo determina “la reducción paulatina hasta su completa retirada en un período de 2 a 4 años para evitar desadaptaciones en los ejemplares adyacentes”.

Para el tercer árbol, apunta a “la restauración de la balona de la palmera y reducción de la carga porque ese árbol está apoyado en una palmera” que si “no estuviera o hubiera caída, es posible que ese árbol se hubiera caído también”, ha apuntillado Sarmiento, quien ha subrayado que se ha hecho además “un estudio del interior del árbol mediante un tomógrafo” que determina que “la estructura está muy comprometida y este tramo de madera no puede sujetar esa copa”. Por ello se ha decidido que sea “sustituido cuando antes, más con la lluvia”.