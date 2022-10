Ricardo Arranz: "La LISTA no está dando ningún resultado porque lo que pretende es la agilización, pero si eso no se consigue, estamos en lo mismo"

El promotor Ricardo Arranz de Miguel es el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial y propietario de Villa Padierna Marbella Beach, el terreno donde se proyecta la construcción del hotel de cinco estrellas Gran Lujo Four Seasons con una inversión de más de 700 millones de euros. El empresario atiende a Málaga Hoy para explicar en qué situación se encuentra el sector y el estado de la tramitación del resort.

-¿Cuál es la situación actual del sector inmobiliario en la Costa del Sol?

-Lo que realmente se está viento en el último año y medio es que el sector inmobiliario en la Costa del Sol, y sobre todo centrado en el Triángulo de Oro (Benahavís Estepona y Marbella), está en los mejores momentos, tanto de venta como de precio hasta haberse duplicado muchas de las casas y apartamentos; y una tendencia clara hacia la calidad y las viviendas unifamiliares. Podemos decir que la calidad está imperando y que los precios, increíblemente en una situación como la que estamos viviendo, se han multiplicado por 2 como mínimo como consecuencia sobre todo de la falta de suelo para poder desarrollar.

-¿A qué se debe el aumento de los costes?

-El precio puede haber subido mucho por la falta de suelo al estar suspendidos los Planes Generales de Marbella y de Benahavís, y el Ayuntamiento que mejor ha funcionado y el que más grúas tiene es el de Estepona en estos momentos y durante los dos o tres últimos años, que no ha entrado en la revisión de ningún Plan General. En este sentido, ha sido el Consistorio que ha cogido una actitud mucho más positiva que los demás, y muchísimos inversores y clientes han descubierto Estepona y se han ido a desarrollar temas de todo tipo.

-¿Qué stock y qué demanda de vivienda existente hay en la zona?

-El stock es muy justo y hay demanda pero muy lentamente, porque estamos hablando de productos bastante importantes y promociones que se están haciendo en estos momentos en las que ya se ha hecho una preventa anteriormente, con lo cual queda muy poco, y todavía no se han terminado de construir.

-¿Por qué no se construye más?

-Hay muy poco stock por las dificultades urbanísticas y todos los problemas jurídicos que existen para hacer cualquier tipo de plan parcial o de promoción, los fondos y la gente con dinero están tomando también con mucha problemática el invertir. Estamos hablando de terrenos que ya estuvieran aprobados definitivamente, que estuvieran urbanizados y en los que se pudieran construir apartamentos. Eso es lo que en estos momentos se ha estado haciendo y prácticamente se ha terminado todo.

-¿Cuál es el perfil de los clientes actualmente?

-El perfil es sobre todo nórdico, y sigue habiendo el cliente inglés sin lugar a dudas, aunque está viéndolo con muchos mejores ojos la zona de Portugal. El cliente nórdico por primera vez está valorando Marbella como un centro del negocio, el clima, la seguridad y las infraestructuras que tenemos, que han estado muy bien hasta este año.

-En septiembre se celebraron las jornadas de turismo residencial, ¿Qué temas se abordaron y cuáles fueron las principales conclusiones a las que se llegaron en el encuentro?

-Se habló sobre todo de cuál va a ser el futuro, la problemática de las infraestructuras, pero lo que tuvo bastante éxito es la petición desde el punto de vista empresarial de que todos los trámites urbanísticos estén basados en que funcionen. En estos momentos, nos encontramos con que por mucho que se haya hecho la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y que de alguna forma lo que haga es concentrar todas las leyes que había antes en una sola, está basada en informes como el de Medio Ambiente. Ahora mismo se necesitan los informes sectoriales de Carreteras, de Medio Ambiente, de Aguas o de Playas, eso es terrible. Si no se agiliza de alguna forma, toda la burocracia que se ha creado, aquí vamos a tener muy pocos inversores y eso llevará a que el negocio se venga abajo.

-Supuestamente la LISTA va a agilizar todos los trámites administrativos, ¿No está dando resultados en su primer casi año de vida?

-La LISTA no está dando ningún resultado porque lo que pretende es la agilización, pero si eso no se consigue, estamos en lo mismo. Y realmente un ayuntamiento para poder aprobar un Plan Parcial tiene que esperar a tener el informe medioambiental estratégico, te tiene que venir de la Junta de Sevilla, luego pasar a Málaga, que no tiene personal; y tarda 3 años. ¿Qué hago por mucho que agilice después si ya de entrada tienes 3 años?.

-¿Cómo está afectando la crisis energética y de los suministros a la inversión inmobiliaria?

-Se está notando que ya faltan las dos cosas, y faltan profesionales buenos en la construcción porque no se ha dignificado esta profesión, y los antiguos al estar tanto tiempo de baja o en crisis prácticamente ya no se les puede recuperar. Después, está el tema de la maquinaria para la construcción, el suministro de materiales, etcétera, que cada vez está más complicado.

-¿Y en las operaciones financieras?

-La gente está más asustada por lo que está pasando, como es lógico y natural y con las noticias diarias en televisión; y luego hay otro tipo de gente que son estos nórdicos que por razones como el teletrabajo están decidiendo los sitios donde tengan una calidad de vida superior a la que tienen normalmente. Todo va a influir muchísimo en negativo, pero quizá lo que tenemos que hacer es limpiar primero nuestra casa y no echar la culpa a los demás, y a ver cómo podemos salir adelante con nuestras posibilidades, y después veremos qué le pasa a los demás.

-¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector actualmente?

-La agilización de toda la maquinaria para que los inversores puedan tener la seguridad de que la inversión se realice de inmediato, y que se puedan desarrollar todo este tipo de industria. Si nosotros logramos que vengan inversores o fondos del exterior, porque ya los bancos han desaparecido; a invertir y que se encuentren estas dificultades, en el momento en el que un abogado haga un informe negativo, por supuesto que no va a invertir.

-En este sentido, se ha aprobado la LISTA y no da resultados, ¿Qué se puede hacer?

-La LISTA acaba de salir, pero los pocos que se la han leído tienen la sensación de que es un compendio de leyes que se han metido en una, y la LISTA lo que le tendría que haber dado es fortaleza los ayuntamientos para que tomarán ellos las decisiones necesarias con un sentido común de cómo se tiene que desarrollar el municipio y de qué forma.

- ¿Cómo valoráis desde el sector la tramitación del nuevo Plan General de Marbella?

-Valoramos que por lo menos se está haciendo un trabajo y han sido los primeros en hacerlo, pero lo que tenemos que ver son los resultados, y cuánto tiempo tarda desde el inicio hasta que se apruebe definitivamente, si van a pasar 6 meses, 1 año, 2 o 5. Y además, que no ocurra lo que estamos viendo, y es que después las alegaciones hagan que planes se estén anulando, que eso ya es lo peor que nos puede ocurrir.

-¿Cómo va contribuir el documento a desarrollar proyectos urbanísticos en la ciudad?

-Realmente lo vamos a empezar a ver a partir de ahora, ha sido una exposición de dos tipos de suelo, pero cuando veamos cuál va a ser el desarrollo, cómo y de qué forma podremos opinar. En estos momentos, es un inicio lo que están haciendo.

-¿Qué tipo de inversión mira ahora hacia Marbella, el Triángulo de Oro y la Costa del Sol en general?

-La calidad en vez de cantidad, y sobre todo, aparte de que hay inversor español, mucho madrileño y del norte de España, lo que se ha puesto muy de moda son los países nórdicos. Son inversores privados y fondos extranjeros, hay mucho dinero en el mundo y están buscando oportunidades como estás, y que muchos políticos piensen es que si no vienen ahora vendrán más tarde, no es así porque el dinero desaparece.

-¿Cuáles son los municipios más punteros, ya que ahora se habla de que ‘Málaga está de moda’?

-Málaga indudablemente es una atracción de una forma de vida diferente, de gente que viene a trabajar, a desarrollar industrias, y que es una de las ciudades más de moda ahora mismo para venir a hacer cualquier tipo de trabajo e industria, incluso también para vivir; pero desde el punto de vista turístico la costa es diferente a la capital. La marca no cabe la menor duda de que es Marbella, y tiene que seguir como una de las mejores que hay en Europa sin lugar a dudas, como destino turístico y residencial.

-Ante el escenario de crisis actual, ¿Cómo se puede en un destino residencial como la Costa del Sol favorecer el acceso a la vivienda de las familias con menos recursos?

-Es una solución que tiene que venir de la administración, no del empresario, y tienen que buscar sitios donde realmente la gente necesitada pueda vivir y compartir esa vida con su familia. En una urbanización como La Zagaleta, por poner un ejemplo, es absurdo poner Vivienda de Protección Oficial (VPO) porque si no tiene autobús para subir, ni colegios ni bares, ¿Qué va a hacer una persona viviendo ahí?.

-¿Y en otras zonas de menor calidad?

-Para eso están los alcaldes y los ayuntamientos, para elegir las zonas y los sitios y no generalizar con las leyes. Para eso está la administración municipal, que es la que puede ver este sitio o aquel y lo puede poner dotacional para que se pueda construir este tipo de viviendas, como se hizo siempre con la VPO en las épocas anteriores.

-¿En qué punto se encuentra la tramitación del hotel Four Seasons?

-La tramitación urbanística está absolutamente terminada y estamos haciendo ahora la Junta de Compensación, que estará finalizada a mitad del mes que viene, e inmediatamente se empezarán las obras. Todo ha venido por los 5 años que llevamos con los informes sectoriales.

-¿En qué medida va favorecer el nuevo Plan General de Marbella a desbloquear el proyecto?

-El Plan General no tiene nada que ver con el proyecto porque está aprobado totalmente, y no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros teníamos 150.000 metros cuadrados de construcción, renunciamos a 60.000 y nos quedamos con lo que teníamos antiguamente, y con eso es con lo que vamos a funcionar porque estamos desarrollando calidad y no cantidad.

- ¿Las sucesivas crisis han generado una modificación del proyecto inicial?

-No, el proyecto inicial está hecho por Richard Meier desde el principio, y es el que se pretende hacer.

-¿Cómo va contribuir el resort a fortalecer la oferta hotelera de la ciudad?

-Madrid siempre ha sido una de las mejores ciudades de Europa, y no estaba considerada porque no tenía hoteles de cinco estrellas. Ahora mismo, con el Four Seasons o con Mandarín oriental está absolutamente que se sale en gastronomía, en hoteles y en ambiente. En Marbella pasa lo mismo, no tenemos ninguna marca y las grandes marcas de alguna forma son las que dan un caché a un destino turístico.

-La promotora anunció hace un año que las obras comenzarían en 2023, ¿Se mantienen estos plazos?

-Si se aprueba la Junta de Compensación, sin lugar a dudas.

- ¿Se han solicitado y obtenido las correspondientes licencias de obras?

-El proyecto entero está hecho y la maqueta está hecha hace mucho tiempo, ya se ha presentado al Ayuntamiento todo y no se puede obtener ninguna licencia mientras no se tenga la Junta de Compensación.

-¿En qué estado se encuentran los informes sectoriales?

-Se ha aprobado todo, ahora lo único que nos queda es la Junta de Compensación, que se prevé que estará a la mitad del próximo mes, pero todo lo demás está aprobado y el proyecto está hecho y presentado en el Ayuntamiento.

-¿La aprobación de la LSITA mejora en algún sentido la tramitación?

-Nosotros decidimos ir por el Plan General antiguo, el vigente, y no tiene nada que ver la LISTA porque antes de que se aprobará, nosotros ya lo teníamos aprobado.