Starlite celebra una jornada extra de reclutamiento

La organización del festival Starlite ha celebrado este viernes una jornada extraordinaria del proceso de reclutamiento desarrollado esta semana en el Palacio de Congresos de Marbella, previsto para los días 7, 8 y 9 de mayo, cuyas vacantes continúan “abiertas” hasta que comience el evento musical, según ha indicado responsable de la contratación mediante la plataforma de empleo Job and talent, Pacho Tobón.

Así, ha señalado que hoy se ha atendido a los candidatos que han acudido al Palacio de Congresos, en horario de 10:00 a 12:00 horas, pese a que algunos jóvenes han contactado con este periódico para indicar que habían acudido a las instalaciones y la oficina estaba desmontada.

Tobón ha destacado que para el proceso de selección “posteamos unas vacantes para ir a hacer la entrevista los días 7, 8 y 9 a través de la página web del festival”, en el que “tuvimos alrededor de 1.761 personas apuntadas y hemos entrevistado alrededor de 856”.

“Estando aquí, nos hemos dado cuenta de que había mucha gente que no alcanzaba por temas personales y nos hemos comunicado con ellos para decirles que estamos abiertos de 10:00 a 12:00 hoy viernes para entrevistarlos”, ha referido el responsable de contratación, quien ha agregado que desde la plataforma laboral “hemos mandado comunicados para informar a la gente de que aquí estábamos” y “atender a las personas que no han podido acudir en los días establecidos”.

De este modo, ha indicado que “hemos entrevistado al 50% de la gente que venía”, entre ellos “recomendados que no se habían apuntado en la plataforma”, así como ha asegurado que “las vacantes estarán abiertas hasta el momento que empieza el festival, que es el 14 de junio”, por lo que “la gente tiene la oportunidad de inscribirse y nosotros haremos el proceso de selección”.

Lucía es una joven de 20 años que este viernes ha acudido al Palacio de Congresos para optar a un puesto de “acomodadora” en el festival Starlite al “no tener experiencia en hostelería” y haber trabajado en una “tienda de muebles” el pasado verano. Del evento musical le atrae que “es muy sonado en Marbella, me pilla cerca de casa y siempre me ha gustado mucho la música”. Ello supondría “salir un poco de la zona de confort, aprender y tener nuevas experiencias”, además de diversificar el currículum.

En su caso, ha acudido hoy a la entrevista porque “no he podido venir antes porque estudio y no tenía otro hueco”. “Cuando fui a solicitar la entrevista, me daban la posibilidad de elegirlo hoy”, ha remarcado.

Paula Blanco es una joven de Mijas de 24 años que también opta a un puesto de “acomodadora” en el festival, y que tras tener “experiencia en hostelería y en una papelería” también le han propuesto presentar su candidatura a los puestos relacionados. Según ha relatado, tiene “amigos que han estado trabajando los últimos años en Starlite y están súper contentos”. “Como vengo de sitios que no son tan buenos, he dicho de darme la oportunidad de estar ahí”, ha relatado, destacando que busca “el compañerismo, y allí hay mucha gente que te puede ayudar, porque yo siempre he estado sola en mis trabajos”.

Respecto a la elección del día para realizar la entrevista, ha señalado que cuando cogió la cita le dieron “la opción del viernes, me salía del 7 al 10, y como he estado de viaje unos días y llegue ayer, y sin problema me han dado para elegir hoy y la hora”, ha apuntillado.