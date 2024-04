El proceso de selección para trabajar en el festival Starlite de Marbella sigue abierto

Sigue abierto el proceso de selección para trabajar en la 13 edición del festival Starlite Occident que acoge Marbella este verano. Necesitan personal paras las áreas de logística, restauración, venta de entradas, seguridad, hospitality, zona comercial, lounge y animación. La empresa que organiza este evento informó que tiene prevista la contratación de 1.000 personas. Las solicitudes, para cualquiera de los puestos que ofrecen, se pueden realizar de forma totalmente telemática hasta el 7 de mayo. Tras este primer proceso online, se realizarán entrevistas presenciales.

El festival Starlite Occident tiene confirmado cerca de 40 conciertos para los meses de junio, julio y agosto, en el que habrá tanto artistas nacionales (Aitana, Vanesa Martín, Ana Mena, Pablo López o Abraham Mateo) así como estrellas internacionales (Take That, Jamie Cullum o Luis Miguel).

Cómo solicitar alguno de los puestos de trabajo de Starlite

Optar a algunos de los puestos de trabajo que oferta el festival Starlite de Marbella es sencillo, a través de la siguiente página web, en la que se piden en principios datos de contacto (nombre, apellido, un teléfono y un correo electrónico). A continuación se completará un formulario con experiencia previa, formación, así como con los puestos a los que se quiere optar. Tras realizar esta primera parte totalmente telemática, a partir del mismo 7, y hasta el 9 de mayo, tendrán lugar las entrevistas presenciales en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez. El proceso de selección se está realizando con la plataforma de Jobandtalent.

Los puestos a desempeñar serán de cocinero, camarero de barra, jefe de barra, acomodador, chofer, shushi man, hostess o runner, entre otros. Starlite comunicó que ofrecerá contratos de hasta cinco meses de duración.

Cartel del festival Starlite 2024

El cartel de Starlite Occident de este 2024 ya cuenta las confirmaciones de artistas como Jamie Cullum (14 de junio), Van Morrison (15 de junio), Sheryl Crow (21 de junio), Aitana (22 de junio, 29 de julio y 30 de julio), Vanesa Martín (29 de junio), Myke Towers (3 de julio), Emilia (4 de julio), Camilo (6 y 8 de julio), Keane (9 de julio), The Corrs (10 de julio), Julian Marley & The Uprising (11 de julio), y Christian Nodal (13 de julio). También forman parte del cartel Take That (14 y 15 de julio), Carlos Vives (16 de julio), Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes (19 de julio), Pablo López (20 de julio y 21 de agosto), Simple Minds (22 de julio), Tom Jones (23 de julio), Diana Krall (24 de julio), Luis Miguel (31 de julio, y 2 y 3 de agosto), Los Secretos (1 de agosto), Antonio José (6 de agosto), Hauser (7 de agosto), Miguel Poveda (8 de agosto), y UB40 ft. Ali Campbell (9 de agosto). Y también han confirmado su asistencia a esta treceava edición: Nick Carter (10 de agosto), Taburete (12 de agosto), Plácido Domingo (13 de agosto), La Oreja de Van Gogh (14 de agosto), Paula Mattheus & Marlon (15 de agosto), Abraham Mateo & Nil Moliner (16 de agosto), Sara Baras (17 de agosto), Siempre Así (19 de agosto) Vanesa Martín (20 de agosto), Rels B (22 de agosto), Ana Mena (23 de agosto) y Hombres G (31 de agosto).