"Nuestro plato estrella es el Japo-Taco crujiente de atún; sorprende desde el primer bocado"

Entre naipes y máquinas de azar, como una valiosa joya escondida, se encuentra Restaurante Casino Marbella. Un acogedor rincón gastronómico liderado, desde hace más de 15 años por el chef Agustín Román. Conozcamos un poco más sobre él.

¿Cómo te iniciaste en el mundo de la gastronomía?

Mi curiosidad por la gastronomía comenzó en la cocina de mi abuela, quien, junto a mi madre y mis tías, sin saberlo, me convirtieron en lo que soy hoy. Ya en mi adultez, en la Escuela Convento Santo Domingo de Archidona, me formé como jefe de Cocina. Un lugar que me dejó huella tanto por su calidad como por su profesionalidad.

¿Cómo fueron tus inicios en Casino Marbella?

El Casino fue mi gran revelación. Comencé con una propuesta diferente, en un lugar, donde el concepto de cocina tradicional estaba muy arraigado. Aunque ahora me siento como en casa, en su momento fue todo un reto reinventar una consolidada carta clásica sustituyéndola por un novedoso concepto donde se fusiona tradición e innovación en cada creación.

¿Cómo describirías a tu equipo?

Cuento con una plantilla joven formada por 14 personas. Tengo la suerte de contar con un equipo unido, que se esfuerza por brindar la excelencia en todas las elaboraciones. Siempre dispuestos a dar lo mejor de ellos y seguir aprendiendo de las nuevas técnicas de la alta cocina.

¿Qué tipo de gastronomía podemos encontrar en tus platos?

La carta de Restaurante Casino Marbella está pensada para satisfacer a las más de 130 nacionalidades que visitan el Casino cada año. Por eso, tratamos de tener una cocina versátil, internacional y creativa. Trabajamos con la mejor materia prima, conservando la esencia mediterránea, pero sin olvidar incorporar tendencias exóticas de los diferentes rincones del mundo, eso sí, cuidando siempre la calidad, la presentación y sobre todo el sabor.

¿Cuáles son sus platos estrella?

Actualizamos la carta dos veces al año, tratando de adaptarnos a la temporada. En la actual, el plato estrella es sin duda el Japo-Taco crujiente de atún. Un exquisito plato gourmet que sorprende desde el primer bocado.