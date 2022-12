El PSOE pide explicaciones a la alcaldesa de Marbella por una supuesta obra ilegal llevada a cabo por su hijo y su marido

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, José Bernal, ha pedido este martes explicaciones a la alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz, por la supuesta obra ilegal llevada a cabo en una lujosa mansión del distrito de Nueva Andalucía por su hijo, Christian Broberg Muñoz, y su marido, Lars Broberg, sobre la que pesaría una sanción de 5.158,51 euros y el derribo de lo construido.

Según han denunciado los medios de comunicación, esta "obra ilegal" se realiza en una vivienda de lujo valorada en más de un millón de euros propiedad de la sociedad LGSB holding AB, cuyos socios son Lars Broberg y Christian Broberg Muñoz, marido e hijo de Ángeles Muñoz respectivamente, procesado el primero por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal vinculada al narcotráfico.

El socialista ha señalado que en el año 2019, técnicos del Ayuntamiento de Marbella realizan una inspección ante la denuncia de una obra que estaban haciendo en esa propiedad, y como consecuencia, se le requiere la reversión a la situación original y el derribo de lo construido hasta el momento, así como una sanción económica.

En el año 2020, una nueva inspección certifica que no solo no se revirtió la situación tal y como pedían los técnicos, sino que se finalizó la obra. A finales de 2022, continúa la misma construida sin cumplir el expediente de reposición al estado inicial y sin pagar la sanción económica, ha agregado.“Pedimos a Ángeles Muñoz que dé explicaciones inmediatas sobre esta obra ilegal que han llevado a cabo su hijo y su marido, que actúe para que la obra se revierta, para que su familia pague la multa y para que se eche abajo la obra”, ha declarado Bernal, que ha asegurado que “estamos volviendo a las artimañas de la era Gil”. “La señora Muñoz dijo ayer que no existía esa obra. Dijo que la información era falsa, pero se ha demostrado con documentos oficiales que es una obra ilegal. Se le cayó la careta”, ha afirmado.Bernal ha asegurado que “no entiende la inacción del Ayuntamiento con un expediente que está a punto de caducar”, por lo que ha cuestionado si “es normal que el marido y el hijo de la alcaldesa actúen con total impunidad en urbanismo” supuestamente. “Este nuevo escándalo, sumado a los audios de la investigación del hijastro de la alcaldesa que decía tener información del PGOU que se estaba elaborando, pone de manifiesto que para la familia Muñoz no existían normas en el urbanismo”, ha concluido.

Según ha publicado el Plural, la obra "sin ajustarse a licencia" y "no legalizales" conlleva una multa de hasta 5.158,51 euros, la cual ha consistido en trabajos "en el interior de la vivienda, demolición del garaje y construcción de 6 pilares y viga de madera para futura cubrición de unos 35 metros cuadrados adosada a lindero público y privado, y construcción de muro de cerramiento de parcela de unos 18 metros de longitud por 2,20 metros de altura en su parte más alta, con dos entradas para vehículos y una entrada peatonal". Por su parte, el Ayuntamiento de Marbella ha declinado dar su versión sobre los hechos.