Los extranjeros sin sanidad pública tendrán que vacunarse en sus países

Los extranjeros que no tengan acceso a la sanidad pública española deberán regresar a sus países de origen para vacunarse contra la Covid-19 o regularizar su situación en España, según han destacado varias fuentes consultadas.

Así, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) han señalado que el criterio para vacunar a los foráneos es que tendrán cobertura aquellos que sean “beneficiarios del sistema público sanitario español” y siguiendo el Plan de vacunación, que prioriza seis grupos de población para su suministro. También han asegurado que las vacunas “están gestionadas por el sistema sanitario público”, por lo que “los seguros privados no hacen vacunación”.

Por otro lado, desde la Delegación en Málaga de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía han reiterado que el criterio para la vacunación es que los extranjeros sean “beneficiarios del sistema público de salud”, recalcando que los foráneos que no tengan su situación regularizada en España deberán acudir al “consulado” para que éste “tramite y regularice su situación” con su casuística concreta, así como los que tengan un “seguro privado”, ya que “si no figuran en ningún sitio, no se les puede llamar”.

Por su parte, la concejala de Extranjeros residentes del Ayuntamiento de Marbella, Remedios Bocanegra, ha apuntado que podrán acceder a la vacunación los ciudadanos de otros países que “se encuentren inscritos en el sistema sanitario público” español, como por ejemplo “los trabajadores por cuenta ajena, propia o autónomos” que estén “dados de alta y cotizando a la Seguridad Social”.

Asimismo, ha indicado que podrán vacunarse contra el coronavirus “los inmigrantes de terceros países en situación irregular” que carezcan de medios económicos, los cuales podrán “solicitar la cobertura sanitaria temporal”, que puede ser “por 6 meses o 1 año como máximo”.

Para ello, ha subrayado que necesitan presentar en el centro de salud más próximo a su lugar de residencia “el pasaporte en vigor original y una copia del certificado de empadronamiento” expedido con “3 meses de antigüedad”. En el caso de “los menores sin pasaporte o sin documento oficial de identidad”, Bocanegra ha detallado que deberán aportar “un certificado de nacimiento o libro de familia”.

En cuanto a los pensionistas, la concejala ha señalado que para estar incluidos como “beneficiarios del sistema público español”, necesitan presentar en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) “el modelo S1, que es el documento de la asistencia sanitaria de su país, la tarjeta de residencia, el pasaporte en vigor y el certificado de empadronamiento”.

A ellos han sumado desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) aquellos extranjeros que tengan “la tarjeta sanitaria europea”.

El resto de la población que no se encuentre en estos supuestos, de momento no podrá vacunarse, es decir, aquellos que “tienen aquí su cobertura sanitaria privada con cualquier compañía y que de ninguna manera pueden formar parte de la sanidad pública”, ha recalcaco Bocanegra, ya que hasta la fecha ha indicado que las compañías privadas “no cubren” este tratamiento.

Además, ha agregado en esta casuística a aquellos extranjeros que “pasan una temporada porque tienen aquí su segunda residencia”, destacando que el perfil de éstos responde a residentes que “suelen pasar aquí los meses de frío crudo en su país en el norte o centro de Europa o Reino Unido”.

Sobre los mismo, ha detallado que “están alargando el tiempo de estancia en Marbella”, ya que “muchos se confirmaron en marzo y siguen aquí”, fecha desde la que ha asegurado que “el padrón está subiendo una barbaridad” entre esta población.

Para estos grupos, Bocanegra ha valorado como únicas opciones de poder recibir la vacuna “esperar” o que “se planteen volver a su país”, siempre que cumplan con los requisitos que exige cada nacionalidad.

Por su parte, la presidenta de la asociación Brexpats in Spain -que lucha por los derechos de los residentes británicos en la Costa del Sol y en España-, Anne Hernández, ha señalado que la Embajada británica en Madrid le ha trasladado que “Sanidad está coordinando con las compañías privadas” y que "los clientes tienen que contactar" con éstas, pero “no saben nada” en las empresas, ha recalcado.

“España ha prometido vacunar a todos los ciudadanos y tiene que incluir a los británicos con seguros privados”, ha subrayado Hernández, quien ha asegurado que hay residentes que “están bastante desesperados y no están muy contentos”.