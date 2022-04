“Los súper ricos son los primeros en viajar con el fin de las restricciones"

La red de negocios Traveller Made, que aglutina a agencias especializadas en el segmento del turismo de lujo, celebrará en Marbella un congreso entre el 28 y el 31 de marzo para dar a conocer la oferta de lujo que existe a nivel mundial. El presidente de la organización, Quentin Desurmont, atiende a Málaga Hoy para explicar la situación del sector y qué demanda este exclusivo público.

-¿Qué es Traveller Made?

-Es una red de 485 agencias del mundo entero que lleva 8,5 años. Somos la única red de agencias de lujo en el mundo que no sea americana y que sea tan internacional y enfocada tanto al ultra lujo. Es una red donde las agencias nos recomiendan a los hoteles y éstos nos recomiendan a las agencias. Nosotros medimos cada año la producción de los agentes y si hacen lujo de verdad, y si no producen, las quitamos.

-¿Qué sistema de selección aplicáis para incorporar a los agentes?

-Nuestras agencias las seleccionamos bajo el criterio de 20 millones de cifra de negocio y las escogemos porque están recomendadas por hoteles de ultra lujo como Marbella Club o Anantara Villa Padierna y contamos con pruebas que envían los clientes. Es decir, que una agencia que nos llama, tiene que dar 15 recomendaciones que vienen de hoteles y de agencias locales.

-¿Qué caracteriza a los agentes?

Estas agencias son pequeñas y tienen una cifra de negocio promedio de siete u ocho millones de euros, o sea que no pueden tener acceso fácilmente a todos los proveedores de lujo del mundo y es donde nosotros jugamos un papel. Para los proveedores lo que hacemos es poner a su disposición un mercado de 3,5 billones de euros de cifra de negocio al año. Y para ellos es una posibilidad porque son exclusivos y no pueden pertenecer a otra red.

-¿Cuál es la situación del sector de las agencias de lujo?

-Las agencias han perdido el 72% de cifra de negocio en el 2020 y la mayoría de ese otro 28% lo ha hecho en el primer trimestre, con un crecimiento de más del 50% en comparación con el 2019. Los demás han hecho muy poco o casi nada y son cifras iguales que las que tenemos en los hoteles. En 2021, las agencias han crecido entre un 60 y un 65 %, aunque hay una diferencia del desvío estándar porque en 2020 todos experimentaron más o menos el mismo bajón. En 2021 el crecimiento del 65% venía de unos que hicieron más del 100% y otro 50% que se quedó igual.

-¿Y en cuánto se cifran las pérdidas?

-No tenemos ese dato, pero las agencias de viajes son muy flexibles y el mundo entero no es igual. En Europa tuvimos mucha suerte de tener ayudas de los gobiernos y de la Unión Europea y esto ha sido importante para mantener a los equipos y no poner gente en el paro, que es lo que muchos hacen en América.

-¿Cómo puede influir en la reactivación de los viajes el fin de las restricciones en países como Reino Unido?

-Influye mucho porque los súper ricos son los primeros en viajar y muchos de ellos han ganado mucho dinero durante esta pandemia porque tienen negocios que no han estado afectados. Otros sí que estarán afectados, pero son ricos. Cuando tu fortuna es de un billón y de repente tienes 700 millones, aún tienes dinero para viajar y quieren viajar porque han descubierto de repente que la vida es corta y que esto puede ocurrir otra vez mañana. Viajar es uno de los deseos más fuertes y se han dado cuenta de que todos los viajes que habían hecho antes de repente era una cosa imposible de hacer y se dieron cuenta de que viajar es un lujo increíble.

-¿Y cómo puede afectar la guerra de Ucrania?

-Va a afectar porque tenemos muchas agencias de viaje en Rusia, en Ucrania y en los países del entorno. Desde luego, este negocio se para y no va a haber ningún viajero o muy pocos este año que sean procedentes de estas zonas y muchos hoteles siempre han tenido un mercado de Rusia importante. Va a hacer daño a los hoteles y a las agencias rusas y ucranianas, es un desastre para toda esa gente. -¿Qué perspectivas de negocio tenéis para este año? -No creo que vayamos a llegar a los niveles de 2019 porque la posibilidad de que repunte la pandemia otra vez fuerte en otoño tiene un impacto. Cuando la gente tiene que hacer muchos test, tiene el miedo de que va a comprar un viaje y si uno en la familia es positivo no se puede ir, o cuando regresa tiene que hacer un test y se queda en el país durante 10 días en un hotel barato. Eso es un problema psicológico que hace que la gente, si hay un repunte de la pandemia en otoño, baje los proyectos de viajes.

-¿Qué demanda el segmento del lujo?

-La gente súper rica quiere hacer viajes de descubrimiento y de aventura como se hacía antes con Cousteau o Marco Polo, experiencias de descubrimiento que muy poca gente puede hacer pero sin riesgo y con lujo. También viajes de emociones. Lo que va a pasar mañana genera emociones y queremos vivir, estar y vivir juntos más que nunca y estar con toda la familia. Otro elemento es la privacidad y la intimidad porque durante la pandemia la gente no quería ir a los hoteles por miedo y quería casas privadas. Por otro lado, están los viajes lentos y volver a viajar más tiempo, ir despacio y hacer viajes donde van realmente a aprovechar el tener tiempo. Luego están los viajes en trenes de lujo, que funcionan muy bien; o los de ver cosas que van a desaparecer como muchas islas a causa del nivel del mar o la variedad de animales que van a desaparecer, por lo que ir a África, Ruanda o Uganda es parte de esto. El último elemento es la espiritualidad, sitios wellness como el Himalaya para hacer yoga, bienestar o clases de meditación son cosas que quieren hacer más que nunca.

-¿Cuál es el perfil de estas fortunas?

-El primer mercado es Estados Unidos, el segundo es China y Europa aún está fuerte, pero no está creciendo tanto. Éstas son las fuentes de los súper viajeros y la mayoría son dueños de empresas. También hay futbolistas o cantantes, pero la mayoría son empresarios.