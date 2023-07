Carmen Calvo en los cursos de verano de FGUMA: "Lo que nos da la cultura no es tangible"

Los cursos de verano de la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) llegan hasta su última parada en Málaga tras haber pasado por sus sedes en Marbella, Vélez Málaga y Ronda. Durante el 11 hasta el 14 de julio se ofrecerán en la capital una gran diversidad de cursos gratuitos.

Los cursos de verano han sido inaugurados hoy por el alcalde, Francisco de la Torre, y la exministra de Cultura, Carmen Calvo. "Nuestra universidad hace un gran papel y nos alegra mucho de esa potencia, que es uno de los grandes activos de nuestra provincia para ser vanguardia en materias de innovación y retos y desafíos que tiene la sociedad por delante", ha expresado de la Torre.

Durante los cuatro próximos días se esperan hasta 13 seminarios y 3 conferencias magistrales de diversas temáticas actuales que invitan a la reflexión y al diálogo a todo aquel que desee acudir mediante la previa matriculación, que no requiere ninguna afiliación a la Universidad de Málaga, por lo que están a la disposición de todos los públicos.

El derecho a la Cultura

En el inicio de estas jornadas en Málaga se ha inaugurado con uno de los cursos que abarcarán tanto el día 11 como el 12, 'El Derecho a la Cultura'. Su primera ponente ha sido la exministra de Cultura, Carmen Calvo, que ha presentado 'El derecho a participar en la Cultura', acompañada en la mesa por el barítono Carlos Álvarez Rodríguez y la periodista Inma Jabato.

Antes de comenzar, Álvarez Rodríguez ha leído el decálogo sobre el que se basa el curso, citando puntos clave como "derecho libre de acceso a los bienes, servicios y patrimonio de la cultura" y haciendo especial hincapié por las noticias recibidas en los últimos días, en el "respeto a la libertad artística de creación, eliminando cualquier atisbo de censura o limitación de las libertades por razones políticas o ideológicas".

Momentos previos a dar paso a la exministra, Jabato ha recalcado que "la ideología de la cultura ha sido siempre la libertad". Calvo ha insistido en este aspecto, recordando los avances que se han realizado en España durante los últimos 45 años de democracia.

Su intervención ha estado llena de referencias a figuras andaluzas como Picasso, María Zambrano, Lorca y Luis García Montero. Con ellas ha conseguido afianzar los argumentos de su discurso, que defendía con garras la cultura. "Cuando haces cultura es como un sacramento, te lo llevas hasta el final de tu vida", añadiendo "yo sigo cada día preocupada y mirando la cultura del país".

Calvo ha citado a Lorca, que decía: "La cultura o te inquieta o te anestesia, si no te inquieta, no es cultura" para hacer una denuncia a los peligros de la sociedad del entretenimiento. "No quiero que me entretenga, quiero ser consciente, no quiero estar anestesiada. Si estoy despistada algo ocurre que yo no estoy controlando".

"El siguiente paso democrático que hemos dado ha sido participar de manera activa en la cultura". En este sentido ha querido mencionar a las bandas de música como la democratización de la música, en las que "no limitas tu vida a no tener una actividad artística".

Para reflexionar sobre la cultura y las múltiples críticas que recibe sobre la "rentabilidad" y los aspectos económicos que la rodean ha utilizado las palabras de Zambrano: "Una sociedad que no se permite lo inútil está enferma". Calvo ha recordado a aquellos que toman la cultura como inútil. "La sociedad está enferma si solo pelea por lo eficiente, por lo rentable", agregando, "lo que nos da la cultura no es tangible".

Pero también ha apuntado: "Ni gratis, ni cara". Finalmente, la exministra ha señalado que "las políticas de cultura no son opcionales, son una exigencia". Por ello recalca, "la cultura responde a otros parámetros, tiene que ser tratada de forma diferente".

La jornada ha continuado con una mesa redonda sobre la gestión cultural moderada por Carlos Álvarez Rodríguez y seguirá mañana con otros temas como "la dimensión cultural de los derechos civiles", "derecho cultural como elemento esencial de cohesión social y territorial" y "creación cultural".