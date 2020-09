Claves para una reconstrucción

La manifestación convocada la semana pasada por la plataforma Alerta Roja en numerosas ciudades de España sirvió para hacer visible una tragedia: la que atraviesa el mundo del espectáculo y de las artes en vivo, que desde que estallara la pandemia del coronavirus el pasado marzo ha visto reducido su volumen de trabajo a un 10% de lo que venía siendo habitual en los últimos años. Pero en otros ámbitos de la cultura, como el editorial y el cinematográfico, la situación no es mucho mejor y los implicados en la creación, producción y distribución de obras atraviesan una agonía que en un porcentaje elevado se ha llevado ya buena parte del negocio por delante. Ahora que el país atraviesa lo que no pocos expertos definen ya abiertamente como una segunda oleada de la pandemia, queda claro que la reconstrucción no va a ser sencilla: la reducción de aforos impuesta por las autoridades sanitarias hace prácticamente inviable cualquier iniciativa cultural que no cuente con una aportación pública a modo de respaldo. Por más que el sector haya mostrado su empeño en presentarse ante la sociedad como una opción segura, sin brotes de coronavirus asociados a sus propuestas, las limitaciones son extremas, el recelo continúa creciendo y el paisaje invita a andar con pies de plomo: así lo demuestra la última polémica en el Teatro Real de Madrid, cuando un grupo de espectadores obligaron a cancelar la función de apertura de la nueva temporada al considerar que no se estaban respetando las distancias de seguridad en las áreas más elevadas del auditorio. La pregunta respecto a qué corresponde hacer arroja a día de hoy más incógnitas que respuestas y todo apunta a que seguirá siendo así durante un tiempo. Mientras tanto, los debates, análisis, foros y encuentros para el intercambio y proyección de ideas al respecto entrañan un asunto urgente. Ahí es donde La Térmica ha decidido dar un paso adelante con el seminario La cultura en las ciudades, que se celebra este fin de semana con encuentros con el público y aportaciones virtuales bajo un objetivo común: formular un diagnóstico sobre el estado de la cultura desde el que empezar a recomponer un tejido gravemente dañado.

Bajo la dirección de Joan Álvarez, gestor cultural de largo y fértil recorrido en España (actualmente es codirector del Laboratorio de Creatividad y Liderazgo Cultural y director de la Cátedra de Diplomacia Cultural), el seminario pone el foco en las ciudades como contexto esencial en la producción y exhibición cultural: si es en esas ciudades donde con mayor claridad se percibe el daño, es ahí, en una dimensión urbana, donde corresponde planificar la reconstrucción. La cultura y las ciudades se celebrará entre el viernes 25 y el sábado 26 con un programa abierto al público en La Térmica que abrirá el propio Joan Álvarez con la conferencia El papel de las ciudades en la crisis de la Covid-19. Un viaje alrededor de la reconstrucción de la cultura. Posteriormente se celebrarán tres mesas redondas: una en torno a la responsabilidad de grandes empresas y marcas con Vicente Hernández, presidente y CEO de Saatchi España; Isabel Fuentes, directora de Caixa Forum de Madrid y Javier Pomar, experto en branding cultural; otra sobre la función del periodismo cultural de la mano de los periodistas Laura Revuelta, Antonio Javier López y Fernando Díaz de Quijano; y la última, que abordará el papel de los gobiernos municipales y en la que participarán Joseba Iñaki López de Aguileta, director de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao; Carlos Heredero, director de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y Noelia Losada, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. El presidente de la Diputación provincial de Málaga, Francisco Salado, pronunciará la intervención de clausura el sábado 26.

El programa combina encuentros con el público y testimonios en ‘streaming’

Además de estas propuestas en directo, el seminario incluye testimonios en streaming de personalidades del mundo de la cultura: el productor teatral Jesús Cimarro, el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro, el diplomático Santiago Herrero, el cineasta Javier Rioyo, la novelista Ayanta Barilli, la bailarina y coreógrafa Rosangeles Valls, el director de la Seminci de Valladolid, Javier Angulo; la directora de Cultura y Educación de la Federación Española de Municipios y Provincias, Juana Escudero; la directora del IVAM, Nuria Enguita; la directora de Cultura de la Fundación Mapfre, Nadia Arroyo; y el director de la Oficina Media-Europa Creativa de España, Peter Andermat, participarán en La cultura en las ciudades dando a conocer sus particulares experiencias, con impresiones, análisis, evaluaciones y propuestas tomadas justo desde donde más falta hace: desde el terreno. Si seguramente nunca ha sido tan necesario pensar la cultura, aquí llega una oportunidad nada desdeñable.