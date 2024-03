Diana Navarro, coplera malagueña: "Me horrorizan las letras de algunas canciones de reguetón"

Su pasión es la música folclórica y la ópera, pero la artista malagueña Diana Navarro, una de las grandes voces de la copla actual, asegura que escucha todo lo que se hace ahora, como el reguetón, y que, aunque le pueden llegar a gustar estos nuevos géneros, le "horrorizan" las letras de algunas canciones. Navarro (Málaga, 1978), que canta copla desde los nueve años, se considera una fiel defensora de las tradiciones musicales, pero como "profesional" de la música tiene siempre interés "por ver qué es lo que se hace" y suena en las radios, explica en una entrevista con EFE.

"Hay cosas que musicalmente me apasionan, pero la letra me parece una asquerosidad", afirma con contundencia la cantante, que a veces se pregunta si es necesario que las canciones de reguetón sean tan machistas y rocen lo que denomina "pornografía musical". "Lo que pasa es que la música y las producciones son tan chulas, están tan bien hechas, que la gente no le presta atención a las letras, pero a mi me horrorizan", subraya la artista.

Un género con futuro En medio de esta explosión de la música urbana, la andaluza, que actualmente está de gira con la presentación de su último disco, 'De la Piquer a la Navarro', reivindica la vigencia de la copla, un género que "aún tiene mucho que decir" gracias a nuevas generaciones de artistas, entre las que se incluye, que le están dando "el sitio que se merece".

Y es que la copla, afirma, es "como el buen jamón, que gusta al 99 por ciento de la gente: Somos como un estilo 'gourmet', cuando la gente lo prueba se deleita y quiere más. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe madurar ese jamón", apunta Navarro. Ella, además, apuesta por innovar y modernizar el género fusionándolo con músicas tan dispares como el pop sinfónico o la electrónica. De ahí que ella misma se llame "folctrónica" y denomine su estilo como "neocopla sinfoelectrónica". Explica que se crió escuchando la música de los 80, a grupos como Alaska o Radio Futura, y que aunque se ha dedicado a cantar copla, esas influencias musicales siempre han estado muy presentes en su carrera. "Para mí la fusión es necesaria porque es una manera de unir pasado, presente y futuro. Yo creo que se tiene que seguir evolucionando", comenta.

Gira exitosa Diana Navarro está feliz y agradecida por la buena acogida que está teniendo su gira española, que está colgando el cartel de 'no hay entradas' en la mayoría de ciudades. Planea, además, cruzar el charco y dar una serie de recitales en países como Estados Unidos (en Nueva York y Miami), Venezuela, Chile o Costa Rica. "Queremos hacer una 'tournée', como se decía antes, y ver si cada año y medio podemos ir a hacer las Américas, como lo hacían las folclóricas", indica Navarro, que asegura que el público latinoamericano siempre ha recibido muy bien a los artistas españoles y que "tienen una sensibilidad especial" para la música de aquí. La gira 'De la Piquer a la Navarro' se alargará hasta 2025, pero la cantante tiene ya otros proyectos entre manos: "Estoy preparando nuevas canciones y esperando que salgan nuevos proyectos de cine y televisión", apunta la artista, que actualmente presenta un programa en Canal Sur y recientemente ha debutado como actriz en el teatro con el espectáculo 'En tierra extraña', de homenaje a Concha Piquer.

El próximo 14 de marzo, además, se subirá al escenario del Cartuja Center Cite de Sevilla junto a otras doce artistas españolas con el espectáculo solidario "Mujeres cantan a María Jiménez". Homenaje a María Jiménez En él, las voces de Diana Navarro, María Toledo, Melody, Tamara, Falete, Argentina, María Terremoto, Mariola Cantarero, Joana Jiménez, Ángeles Toledano, Mari Peña, Esperanza Soria y Davinia Jaén se unirán para recaudar fondos para la Fundación María Jiménez, que lucha por ofrecer un espacio de refugio y amparo para las mujeres víctimas de violencia machista. Estas artistas interpretarán las canciones más conocidas de María Jiménez, fallecida en Sevilla el pasado mes de septiembre, como 'Con dos camas vacías', 'Tu nombre me lo callo' o 'Con golpes de pecho', ranchera a la que pondrá voz Diana Navarro.

La malagueña pone en valor el papel de María Jiménez en la música española y también como mujer fuerte, moderna, de gran personalidad, rebelde y defensora de la feminidad y la libertad en una época en que eso era visto como algo "escandaloso". Navarro, que no había cantado antes por María Jiménez, asegura que hacerlo supone "todo un reto" y que lo hará desde el máximo respeto, intentando recordar a la artista, pero con su propio estilo, porque la sevillana siempre será inimitable.