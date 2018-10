El nuevo peligro amarillo

El Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (Fancine) ha divulgado ya toda la programación de su próxima edición, que tendrá lugar del 14 al 22 de noviembre, con entradas a la venta a partir de hoy al precio de 2 euros. En cuanto a los contenidos, además de sus secciones habituales, el certamen contará en esta ocasión con dos ciclos dedicados al leit motiv de este año, Asia en las venas, y con un completo calendario de actividades paralelas.

En total serán 90 títulos los que pasarán por Fancine durante las proyecciones del cine Albéniz, además de otras actividades, ya sean previas al festival o que se desarrollarán simultáneamente en esa semana. Entre ellos se encuentran la decena de largometrajes que competirán en la sección oficial, con trabajos de directores consagrados como Lars Von Trier y de actores tan conocidos como Juliette Binoche, Robert Pattinson o Pedro Pascal, además de otras películas que vienen de cosechar éxitos en festivales de referencia Sitges, Cannes o Toronto. El mismo número de cintas conformarán la ya tradicional sección informativa, que aglutinará propuestas de gran calidad, como Zoe, lo nuevo del realizador Drake Doremus con Ewan McGregor como protagonista. También volverá a la cartelera la categoría de Horror Zone, una de las más atractivas para los amantes del gore, la sangre y el terror extremo, en la que se exhibirán, entre otras, The Night Eats the World, perteneciente al subgénero de zombis, o la argentina Muere, monstruo, muere. La sección oficial a concurso se reserva ganchos como Prospect, la prometedora película de ciencia-ficción de Chris Caldwell y Zeek Earl; y Ghostland, de Pascal Laugier.

Además, cuatro serán los títulos clasificados en Ánima Zone, el espacio dedicado a la animación, que contará con la cinta japonesa Violence Voyager o la brasileña Tito and the Birds. Se mantienen los apartados Insólitos/Indómitos, que proyectará películas tan peculiares como All You Can Eat Buddha y Knife + Heart protagonizada por Vanessa Paradis, y el ya asentado Fanzriller, con títulos cargados de acción y suspense como la sudafricana Number 37.

Las sesiones matinales del fin de semana, las conocidas como El Fantástico en Familia, volverán a estar enfocadas al público infantil con la proyección de El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki que cerrará el Ciclo Ghibli iniciado en octubre en el Contenedor Cultural de la UMA a modo de prólogo del festival.

El ciclo Asia en las venas contará con un buen número de cintas de diferentes nacionalidades orientales y, como en las últimas ediciones, completará este tributo a todo lo asiático la sección Classic Asia, que salta del Rectorado a las butacas del Albéniz para revisar, en colaboración con CineAsia, películas de culto seguidas de un cinefórum en la sala. Películas como Pig, del iraní Mani Haghighi, y la aclamada producción taiwanesa Mon mon mon monsters tendrán su cabida en este escaparate.