Francisco Céspedes actuará por primera vez en Marenostrum Fuengirola el 18 de agosto

Marenostrum Fuengirola recibirá el próximo 18 de agosto, por primera vez en el recinto fuengiroleño, al reconocido cantautor y músico cubano-mexicano Francisco Céspedes, presentando su gira 2023 Íntimamente.

En este formato, el artista desnudará su alma para que el público pueda sentir la pasión y el desgarro de cada una de sus letras. Dentro del concepto boutique, el romanticismo de esta actuación será protagonista de lo que será una noche mágica.

La fuerza y pasión de Francisco Fabián Céspedes Rodríguez inundará el escenario con algunas de sus canciones incluidas en los 9 discos que ha publicado desde el año 1998, momento en el que saltó a la fama por su álbum de estudio en solitario Vida Loca.

Todos aquellos que quieran disfrutar de una noche para el recuerdo tendrán la oportunidad de ver al cantante, el 18 de agosto de 2023, en el ciclo de conciertos de Marenostrum Fuengirola.

Sobre Marenostrum Fuengirola

La ecléctica programación de Marenostrum Fuengirola y su espectacular recinto frente al mar con vistas al Castillo Sohail lo han convertido en uno de los enclaves musicales más exclusivos del mundo.

Nació en 2016 como una apuesta clara y decidida del Ayuntamiento de Fuengirola por la cultura y la música en directo, y en sus pocos años de vida ha sido capaz de atraer a los más prestigiosos grupos nacionales e internacionales gracias al apoyo de las principales promotoras, consiguiendo una gran proyección internacional, una estimulación de la economía local y la generación de empleos directos e indirectos durante el desarrollo de este.

En 2019, fue el recinto escogido por Jennifer López como única fecha de su gira europea, y en 2022 acogió el único festival creado por Louis Tomlinson “The Away From Home Festival”. En el pasado, Marenostrum Fuengirola ha recibido estrellas de gran prestigio como Bob Dylan, Rod Stewart, Santana, Ricky Martin, Sting, Alejandro Fernández, Manuel Carrasco, Vetusta Morla, Izal, The Beach Boys, Dulce Pontes o Marc Anthony, entre muchas más.

Y no sólo eso, Marenostrum Fuengirola nace con la responsabilidad de cuidar el entorno que le rodea. Apostando desde el inicio en sostenibilidad el recinto sigue un plan de actuación para el desarrollo de los Objetivos Desarrollo Sostenible 2030, reducir la huella de carbono y mejorar la vida de las personas. Es un recinto 100% libre de plásticos de un solo uso, y trabaja en 10 de los 17 ODS.