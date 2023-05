Fundación Unicaja convoca una nueva edición de sus cuatro premios literarios

Fundación Unicaja hace pública la convocatoria de sus cuatro premios literarios (Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones, Premio Unicaja de Poesía, Premio Unicaja de Artículos Periodísticos y Premio Unicaja de Relatos), cuyos plazos de admisión de trabajos quedan abiertos desde hoy mismo hasta el 31 de agosto.

La convocatoria de estos premios responde al interés de la institución en fomentar la labor creativa de autores noveles y consagrados, y la cultura en general dentro de su ámbito de actuación. Cabe destacar el prestigio nacional e internacional alcanzado por estos premios y certámenes, gracias a la participación de multitud de artistas, muchos de ellos consagrados actualmente, que resultaron premiados en sus inicios en certámenes organizados por la Fundación Unicaja.

XXIV Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones

Al XXIV Premio Unicaja de Novela Fernando Quiñones, dotado con un único premio de 18.000 euros, pueden presentarse todos aquellos trabajos cuya extensión no sea inferior a 150 folios, que se deberán presentar en tamaño Din A4, con letra Times New Román de 12 puntos, mecanografiados a doble espacio y con las páginas debidamente numeradas. Cada autor solo podrá presentar una obra, que deberá remitirse única y exclusivamente por correo electrónico a la dirección premiosliterarios@fundacionunicaja.com. El archivo, en formato PDF, y cuyo peso total no excederá los 2MB, deberá incluir tanto la novela como una sinopsis, situada en la página final, sin datos personales de ninguna índole. En el nombre de este archivo se hará constar únicamente el título de la novela. Por su parte, en el asunto del correo electrónico deberá figurar obligatoriamente el siguiente texto: “XXIV Premio Unicaja de Novela - (Título de la obra) - (Ciudad de procedencia)”. El plazo de admisión de trabajos finalizará el 31 de agosto de 2023 a las 23:59 horas.

Adicionalmente, deberá remitirse por correo postal un soporte pen drive USB que contenga, también en formato PDF, los datos personales del autor: nombre y apellidos, domicilio postal, correo electrónico y teléfono de contacto, así como una breve nota biobibliográfica. El archivo, en cuyo nombre tendrá que figurar obligatoriamente el encabezado “Datos personales + (Título de la novela)” será enviado a la siguiente dirección: Centro Fundación Unicaja de Cádiz. Calle San Francisco, 26. CP: 11004 Cádiz. Asimismo, en el sobre deberá aparecer el texto: “XXIV Premio Unicaja de Novela -(Título de la obra) - (Ciudad de procedencia)”. La obra ganadora será publicada por Alianza Editorial.

XXXVII Premio Unicaja de Poesía

Los trabajos que se presenten al XXXVII Premio Unicaja de Poesía, escritos en castellano, serán inéditos, con un máximo de mil versos y de tema libre. Cada autor solo podrá presentar una obra, que deberá remitirse por correo electrónico a la dirección premiosliterarios@fundacionunicaja.com. El archivo, cuyo peso total no excederá de los 2MB, no podrá contener datos personales de ninguna índole, empleando como nombre únicamente el título del poemario. Por su parte, en el asunto del correo electrónico deberá figurar obligatoriamente el siguiente texto: “XXXVII Premio Unicaja de Poesía - (Título de la obra) - (Ciudad de procedencia)”.

También ha de remitirse por correo postal un soporte pen drive USB que contenga, en formato PDF, los datos personales del autor: nombre y apellidos, domicilio postal, correo electrónico y teléfono de contacto, así como una breve nota biobibliográfica. El archivo, en cuyo nombre tendrá que figurar obligatoriamente el encabezado “Datos personales + (Título de la obra)” será enviado a la siguiente dirección: Centro Fundación Unicaja de Cádiz. Calle San Francisco, 26. CP: 11004. Cádiz. Asimismo, en el sobre deberá aparecer el texto: “XXXVII Premio Unicaja de Poesía - (Título de la obra) - (Ciudad de procedencia)”. La fecha para enviar los trabajos expira el 31 de agosto de 2023 a las 23:59 horas. El ganador recibirá un premio de 4.000 euros y la publicación de su obra por la Editorial Pre-Textos.

XXXIX Premio Unicaja de Artículos Periodísticos

La Fundación Unicaja también hace pública la convocatoria de la trigésima novena edición del Premio Unicaja de Artículos Periodísticos, a la que podrán concurrir los artículos publicados por vez primera con la firma o el seudónimo que el autor utilice de forma habitual, desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022 ambos inclusive, en castellano y en periódicos y/o revistas de ámbito provincial, regional o nacional. El premio está dotado con 3.000 euros para el ganador.

Cada autor solo podrá presentar un artículo, que deberá remitirse exclusivamente por correo electrónico a la dirección premiosliterarios@fundacionunicaja.com, enviando el archivo en copia digitalizada o escaneada cuyo peso total no excederá de los 2 MB. El archivo no podrá contener datos personales de ninguna índole, empleando como nombre únicamente el título del artículo. En el asunto del correo electrónico deberá figurar obligatoriamente el siguiente texto: “XXXIX Premio Unicaja de Artículos Periodísticos - (Título del artículo) - (Ciudad de procedencia)”. Adicionalmente, deberá remitirse por correo postal un soporte pendrive /USB que contenga, también en formato PDF, los datos personales del autor: nombre y apellidos, domicilio postal, correo electrónico y teléfono

de contacto, así como una breve nota biobibliográfica. El archivo, en cuyo nombre tendrá que figurar obligatoriamente el encabezado “Datos personales + (Título del artículo)” será enviado a la siguiente dirección: Centro Fundación Unicaja de Cádiz. Calle San Francisco, 26. CP: 11004. Cádiz. Asimismo, en el sobre deberá aparecer el texto: “XXXIX Premio Unicaja de Artículos Periodísticos - (Título del artículo) - (Ciudad de procedencia)”. El plazo de admisión de trabajos finalizará el 31 de agosto de 2023 a las 23:59 horas.

XXXIV Premio Unicaja de Relatos

Por último, la Fundación Unicaja también abre la convocatoria para el XXXIV Premio de Relatos, que reparte 4.000 euros para el ganador y cuyo plazo de presentación de obras expirará el próximo 31 de agosto de 2023 a las 23:59 horas. Cada autor podrá presentar un único relato cuya extensión no será inferior a cuatro ni superior a ocho folios. Deberán entregarse en tamaño Din A4, con letra Times New Román de 12 puntos, mecanografiados a doble espacio y con las páginas debidamente numeradas. Deberá remitirse por correo electrónico a la dirección premiosliterarios@fundacionunicaja.com. El archivo, cuyo peso total no excederá los 2MB, no podrá contener datos personales de ninguna índole, empleando como nombre únicamente el título del relato. Por su parte, en el asunto del correo electrónico deberá figurar obligatoriamente el siguiente texto: “XXXIV Premio Unicaja de Relatos (Título de la obra) - (Ciudad de procedencia)”.

Además, deberá remitirse por correo postal un soporte pen drive USB que contenga, también en formato PDF, los datos personales del autor: nombre y apellidos, domicilio postal, correo electrónico y teléfono de contacto, así como una breve nota bibliográfica. El archivo, en cuyo nombre tendrá que figurar obligatoriamente el encabezado "Datos personales (Título de la obra)” será enviado a la siguiente dirección: Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. Calle Marqués de Valdecañas, 2. CP: 29008 Málaga. Asimismo, en el sobre deberá aparecer el texto: “Premio Unicaja de Relatos (Título de la obra) - (Ciudad de procedencia)”.

Toda la información y las bases de los premios se puede consultar en la página web de la Fundación Unicaja www.fundacionunicaja.com