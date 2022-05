Guillermo Busutil: "El aforismo es como dibujar con las palabras pensamientos en el aire"

El escritor y periodista Guillermo Busutil (Granada, 1961) nunca deja de inventar. Ya se lo decía su madre: "Tú si paras te caes de la bicicleta". El Premio Nacional de Periodismo Cultural 2021 regresa a las librerías con un reto nuevo, Papiroflexia. Se trata de su particular homenaje al libro y a la lectura. Porque ya lo dice en uno de sus aforismos: "Con la lectura se puede vivir casi sin todo".

-Papiroflexia es su primer libro de aforismos, ¿cómo surgió esa idea?

-Esto es un reto que me lanzó mi editor de Fórcola, Javier Jiménez, cuando hicimos la presentación de La Cultura, querido Robinson. Es verdad que en mis artículos hay relámpagos de aforismos y me propuso escribir un libro completo. Papiroflexia tiene 751 aforismos y solo el 10% es lo que había recogido de algunos artículos del libro anterior.

-¿Y cómo ha construido el resto?

-Pues gracias a una indagación sobre el libro y la lectura a través del yo, de la infancia, de la creación del lector, de los espacios que la lectura crea, de las ideas que surgen de la lectura y el lenguaje y la agudeza que exige la palabra, el lenguaje como un espacio fronterizo. Fue un reto el enfrentarme a ese arte del aforismo.

-¿Qué requiere este género?

-Se trata de un equilibrio entre la claridad, la precisión, la contundencia del argumento y, al mismo tiempo, la levedad poética del lenguaje, que es lo que tiene que tener un aforismo.

-¿Cómo fueron naciendo las páginas de Papiroflexia?

-En La Cultura, querido Robinson había aforismos que tenían que ver con la lectura, la escritura y el mundo del libro, así que partí de ahí, ese era el mundo en el que me iba a mover, jugando con la propia frontera del aforismo, esa parte pura de pensamiento filosófico, esa otra que se desplaza hacia el juego lúdico del léxico que sería la greguería y esa especie de aura del ilusionismo del verso poético, y se trata de cogerle al lenguaje su geometría. Es como dibujar con las palabras pensamientos en el aire, eso es lo que me insinuó el título del libro.

-¿Cómo lo estructuró a partir de ahí?

-Hice una estructura que partió de recordar las cosas con las que jugué desde niño y con las que todavía me fascina jugar, que son el libro, la lectura, las palabras y la escritura. Y de ahí sale directamente el eje temático del libro.

-¿Por qué esa especie de división por capítulos conjugando el verbo leer?

-He querido hacer un juego también con las famosas cartillas de escritura. Vicente Luis Mora decía en la presentación que el libro tiene mucho de cómo la lectura desde la EGB hasta el Bachillerato nos ha acompañado a través de una divertida evaluación continua. La conjugación del verbo leer supone que has leído porque partes de una infancia lectora, lees porque tienes que leer en presente y seguir siendo un lector de futuro. Se me ocurrió hacer ese guiño a la cartilla didáctica de la conjugación de los verbos.

-En el libro rinde sus particulares homenajes...

-Sí, siempre estoy pendiente de acercar la obra de los demás a la gente, libros, exposiciones, obras de teatro... En este caso he hecho un homenaje a los autores a los que admiro y con los que he crecido a lo largo de mi formación lectora y luego a mis amigos o escritores contemporáneos a los que yo leo. Es un acto de generosidad quizás impropio en una época de individualismo feroz y codicioso, pero soy así. El mundo de la cultura es de sumas y no de restas, de admiraciones. Cuanto uno más ayude a dar a conocer a gente que admire más libre es, más crece y más progresa la sensibilidad y la cultura de todos.

-Nuria Barrios en el prólogo dice que si tuviera que definir el libro con una sola palabra sería amor...

-Sí, creo que sí. Hay mucho amor a las palabras, a la lectura, al libro, a la imaginación, al juego que te permite conversar con la sensibilidad. Es un libro a medias, en el que yo escribo y el lector o la lectora deben de completar, de continuar y cerrar las posibilidades que abre el aforismo.

-¿Es un libro para leer despacio?

-Es un libro de noche, de bolsillo, incluso para leer a dos voces, en voz alta y en voz íntima. Es un libro que pretende deja preguntas y ecos.

-Papiroflexia se presentó ya en Madrid y en Málaga. ¿Qué camino coge ahora?

-Sí, se presentó el 10 de mayo en la librería Antonio Machado de Madrid, en un espacio mítico y mágico en el que estuve arropado por muchísima gente de la literatura y el cine. En Málaga también fue un éxito, con mucha gente de la cultura malagueña. Firmaré ejemplares en el primer fin de semana de la Feria del Libro de Madrid y después del verano se hará la gira.

-Seguro que ya está pensando en lo próximo...

-Pues sí, lo siguiente es una novela que me tendrá ocupado al menos un año y medio.