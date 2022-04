La productora MLK estrena un documental sobre Emilio Prados, voz fundamental de la Generación del 27

Quizás su nombre no haya trascendido tanto como otros. Quizás su voz resultara diluida tras la guerra y el exilio. Quizás su obra sea hoy más desconocida que la de algunos compañeros. Pero esto no resta ni un ápice de la importancia que la figura del poeta e impresor malagueño Emilio Prados Such (1899-1962) tuvo dentro de la Generación del 27.

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía lo nombró Autor del Año 2021 y la productora MLK puso en marcha, bajo la dirección del cineasta Jorge Peña, el documental Emilio Prados, cazador de nubes, que se estrena el próximo 26 de abril en el Cine Albéniz, y donde estará en cartelera tres días, y que ya fue presentado en el pasado Festival de Málaga.

"En 2007 realizamos una pieza sobre los poetas malagueños del 27 y coordiné una serie que se hizo sobre la edad de plata con 12 productoras y 12 directores andaluces que buscaba una mirada nueva sobre esta etapa literaria", explica José Antonio Hergueta, coproductor y coguionista del documental. "Ya entonces teníamos muy claro quién es Prados y el valor que tiene, así que cuando surgió lo de autor del año vimos la oportunidad de proponerlo a la Junta de Andalucía y a Canal Sur", agrega.

Para Hergueta, Prados no es un personaje secundario sobre el escenario creado por su generación. "Él hace que Málaga sea capital de la generación al poner aquí la imprenta Sur, que es pagada por su familia, que tenía un negocio de muebles en calle Larios y su fábrica en el Palacio de Buenavista", explica el productor. Y resalta que dicha imprenta sería la que publicara los primeros libros de sus compañeros del 27.

También señala que en lo que hoy es el Museo Picasso, Prados tenía su estudio, siendo una especie de precursor de la Málaga cultural de hoy. Además, en El Palo montó una escuela para alfabetizar a los hijos de los pescadores.

"El documental, más que una biografía del autor, procura entender el espíritu de la persona, lo que lo impulsó a hacer todo lo que hizo y acercar su obra, que es inmensa y pasa por muchas fases", reconoce Hergueta. Y subraya que sus versos transitan desde el surrealismo de la primera época a la poesía más militante con el estallido de la Guerra Civil, muy cercana a Lorca y luego, en el exilio, a un estilo más espiritual, más cercano a San Juan de la Cruz.

Otro de los logros del documental es que "a través de Prados nos acercamos a Lorca y a María Zambrano, con quien tuvo una correspondencia extraordinaria, un entendimiento y una complicidad muy grandes, hubo mucho respeto y consideración mutua, leyéndoles se les entiende muy bien", destaca Hergueta. "No se volvieron a ver pero la ligazón era muy grande, se entendieron", agrega.

Han Rodado en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde el documental se presenta el próximo 27 de abril y en otros escenarios malagueños. Pero, ante las dificultades de rodar en México, "hemos hecho un juego de reconstrucción de la habitación de Prados en México, donde vivió los últimos años, donde tenía una foto de Málaga, otra de Lorca y una estrella de mar. Hemos creado un decorado en estudio y de ahí emana todo el documental, el juego de entender a Prados", afirma el coproductor.

Coincidiendo con el Día del Libro y el 60º aniversario de su muerte, se estrena en el cine Albéniz y en la madrileña Residencia de Estudiantes, donde se forjaron las relaciones de Prados con otros miembros de la Generación del 27 como Federico García Lorca, quien le puso el apelativo de “cazador de nubes”.

Entre los testimonios del documental se cuentan Paloma Araoz y Lorenzo Saval, sobrinos-nietos de Emilio Prados, así como de varios expertos como Francisco Chica, Antonio Carreira y Patricio Hernández. El personaje de Prados está interpretado por el actor malagueño Rafael Castillo-Romero y sirve de soporte para recomponer sus andanzas por la calle Larios, por el negocio familiar, las playas del Palo, donde enseñaba a leer a los hijos de pescadores, o los Montes de Málaga, donde Prados conectó con la naturaleza en su primera juventud.

De 76 minutos de duración, el documental ha contado con financiación de la Agencia Andaluza de instituciones Culturales, la Diputación Provincial de Málaga y la Fundación Málaga, además de la participación de Canal Sur Televisión, que lo emitirá también en este mes de abril. También se presentará el próximo 29 de abril en Pamplona.