El Pleno rechaza la gestión pública del CAC Málaga y anular el actual concurso para una dirección privada

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado, con los votos en contra del equipo de gobierno del PP y de Ciudadanos, que se asuma la gestión pública directa del Centro de Arte Contemporáneo (CAC), a través de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso y Otros Equipamientos Culturales; así como el anular el actual concurso dirigido a empresas para la gestión y dirección del CAC de forma privada.

En concreto, han sido rechazados los dos puntos de la moción urgente presentada por IU Málaga para la Gente, así como la iniciativa ordinaria del PSOE.

Por su parte, de la moción urgente de Málaga Ahora ha sido aprobado por unanimidad que se compruebe exhaustivamente si se cumple con las condiciones de capacidad y ausencia de prohibición de contratar y, además, acredite su solvencia en las condiciones exigidas en el pliego; así como el buscar la fórmula para garantizar la continuidad del restaurante del CAC, que ha salido adelante tras enmienda del PP.

Por su parte, de la moción de Málaga Ahora tres puntos no han salido adelante, como son, entre otros, que el Ayuntamiento asuma la gestión del CAC o que inste a la Junta a que investigue "las incompatibilidades de Fernando Francés -ex director- con su alto cargo actual y facilite los informes jurídicos elaborados sobre las vinculaciones societarias y grupos de empresas en los que ostente alguna participación".

La oposición critica la gestión "opaca" del CAC Málaga

Los grupos de la oposición han coincidido en criticar la gestión "opaca" del CAC Málaga. Así, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha recordado que se lleva tiempo con el tema de la pinacoteca y ha tachado de "bastante accidentado" el concurso para la gestión: "Han ocurrido cosas de todo tipo, como confusiones con los sobres", ha afirmado.

Ha criticado el entramado societario y ha exigido información, advirtiendo de una posible incompatibilidad por parte de Fernando Francés, actual alto cargo en Cultura en la Junta.

Por su parte, el portavoz municipal de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha incidido en que su grupo político lleva tiempo criticando la gestión del CAC, advirtiendo de que se han "entremezclado los intereses particulares con los públicos".

Ha incidido, por otro lado, en que "es una gestión que nos cuesta más de tres millones y medio de euros y en la que nunca hemos tenido acceso a los datos. Hay una falta de control del Ayuntamiento", insistiendo, de igual modo, en que Francés "es persona de absoluta confianza del Partido Popular, algo que se demuestra con su nombramiento" en la Junta.

"La forma en la que se ha desarrollado el concurso tiene muchos elementos que criticar", ha continuado Zorrilla, que ha dejado claro que no pone en duda el trabajo de los técnicos.

Por su parte, la concejala socialista Lorena Doña ha afirmado que el PP "tiene la oportunidad y, estamos a tiempo, de acabar de una vez por todas con el desprestigio del CAC". "No hipotequen la gestión cultural de la ciudad y del CAC al futuro equipo de gobierno con un contrato de este tipo y con estas sombras que no se merece la ciudad", ha concluido.

Defensa del equipo del PP del CAC Málaga

La concejala de Cultura, Gemma del Corral, ha afirmado que "no hay motivo alguno que justifique la anulación del CAC, por mucho que esgriman sus argumentos políticos y legítimos, pero legales no existen en estos momentos".

Ha recordado que se hizo un concurso "como nos comprometimos a hacerlo" y "hemos presentado el mejor pliego posible", valorando, así, el proceso llevado a cabo. Además, ha pedido "dejar de bombardear el pliego y crear falsa alarma social" en cuanto al proceso, que ha señalado que está siendo "impoluto", lo que ha sido rechazado por PSOE, Málaga para la Gente y Málaga Ahora.

Asimismo, en su intervención ha incidido en no cuestionar el trabajo de los funcionarios. Por último, ha recordado que aún está el proceso abierto y que luego se podrá recurrir. "Este concurso no ha tenido injerencia política, no quieran seguir enturbiando decisiones de la mesa de contratación de la que no formamos parte", ha defendido, pidiendo respetar más el procedimiento.

Por su parte, el viceportavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha dicho compartir el hecho de "la visión opaca" en la gestión del CAC, pidiendo, por tanto, "transparencia no solo en la gestión futura, también ahora".

No obstante, ha aclarado que no pueden estar de acuerdo con anular el concurso "sin motivos de peso". "No hay motivo realmente a día de hoy para anular un concurso ni para volver a pedir que la gestión vuelva al Ayuntamiento", ha concluido.

Trabajadores del CAC Málaga

Por su parte, a través de un comunicado, los trabajadores del CAC han recordado que este martes es el último día de trabajo "y seguimos sin noticias del Ayuntamiento de Málaga". Así, han recordado que la plantilla, compuesta por 22 personas, "se ve obligada a dejar su puesto de trabajo y quedar en una situación de paro temporal a la respuesta de la resolución del concurso".

En este punto, han señalado que el Ayuntamiento ha buscado fórmulas para otros espacios anexos al CAC para evitar cerrar y, sin embargo, los empleados del centro de arte "han de abandonar sus puestos de trabajo sin tener la certeza de qué ocurrirá con su futuro".

Mientras, continúa el comunicado, el Ayuntamiento ha anunciado que abrirá las puertas del CAC en mayo, con una nueva exposición y celebrando la Noche en Blanco con una programación en la que deberían haber participado los trabajadores que, actualmente, están adscritos al CAC. "Ante esta situación los trabajadores del CAC quedaríamos suplantados con nuestros derechos vulnerados", han lamentado los empleados.