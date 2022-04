Raúl Núñez, guitarrista: "El flamenco es una manera de vivir, de sentir y de amar, lo es todo"

El guitarrista flamenco Raúl Núñez cumplió uno de sus sueños el pasado noviembre con su primer disco, Contigo. Después de estar ligado a la música desde pequeño, de trabajar en tablaos y en una compañía en Madrid que le hizo pisar escenarios de medio mundo, dejó a un lado el mundo del espectáculo para centrarse en su familia. Decidió estar más de una década apartado, aunque no ausente, porque el flamenco es algo casi tan intrínseco como el ADN. Pero regresaron las ganas y quiso grabar temas propios y versiones en un álbum que le ha dado un nuevo giro a su vida. Este próximo sábado actúa junto a los 13 artistas que lo acompañan en el Centro Cultural Villa de Nerja.

-¿Por qué dejó el espectáculo?

-Me cansé un poco de esa especie de maltrato hacia el artista, tanto en lo económico como en el aspecto social. El embarazo de mi mujer también fue un detonante y decidí apartarme del trabajo y la vida de la noche y centrarme en tener una estabilidad personal.

-¿Ser padre le cambió la perspectiva?

-Sí, me centré en otras cosas, en darle a mi hijo lo que necesitaba.

-¿Siempre ha compuesto?

-Pues sí, tenía mis temas y siempre he deseado grabar un disco. Pero más bien para tener un recuerdo de mi música, para que no quede en el olvido, con la motivación de que mis hijos cuando yo no esté puedan escuchar de nuevo lo que su padre hacía y mostrar en él mis sentimientos y lo que puedo transmitir con la música. Un día lo quise hacer ya y llamé a compañeros del gremio, que me fueron indicando cómo hacerlo.

-Pero su intención, al principio, no fue hacer un disco para el mercado musical.

-No, la verdad. Más bien lo concebí como una maqueta, como un recuerdo.

-Mientras tanto se ha dedicado a otra cosa...

-Sí, claro, he tenido mis otras labores, como digo. Porque si se quiere comer del flamenco, apaga y vámonos. Me he dedicado solamente al flamenco durante un tiempo, pero ya con casa e hijos y con otras responsabilidades económicas, quieres sentar cabeza en otros terrenos. Si no te vas a Madrid, poco haces. Y, aún así, hay muchos artistas de una calidad inmensa que no se conocen porque hay mucha oferta. Para destacar tienes que estar tocado con una varita.

-¿Cómo se vino arriba el proyecto?

-Tuve la suerte de dar con dos productores, Juan Soto y Juan Heredia, que me llevaron a sentir que esto podía ser algo más. Y efectivamente. Puede gustar más o menos, no lo he hecho para demostrar nada a nadie. Lo hago por mí y por los míos, por divertirme y porque la música es mi pasión. Presentamos el disco en diciembre, la Diputación nos abrió sus puertas, y tuvimos un lleno absoluto en el teatro Edgar Neville.

-¿Qué pasó a partir de ese momento?

-Pues se me han planteado varios proyectos. Este sábado tocamos en el Centro Cultural Villa de Nerja, el 21 de mayo tocaremos en La Cochera Cabaret y el 28 en el Portón de Alhaurín de la Torre. Estamos hablando para intentar cuadrar una actuación en la Feria de Málaga y quizás participar en la Bienal de Flamenco del año que viene.

-¿Se esperaba este camino?

-No, para nada. Pero es verdad que tengo la suerte de haberme rodeado de músicos de un nivel extraordinario, que me respetan y me conocen desde hace muchísimo tiempo. Cuando se me planteó hacer la presentación, mi ilusión era rodearme de artistas malagueños. Somos 13 músicos, todos de Málaga.

-¿Qué es Contigo?

-Son composiciones mías y algunas versiones. Cantan Delia Membrive, Alfonso y David Carpio, El Choco, hacen los coros Las Niñas, como músicos me acompañan Joselito Marín, que toca ahora con Pablo Alborán, Agustín Carrillo, que actualmente está con Vicente Amigo, Juanito Heredia, uno de los mejores percusionistas... Son un elenco de grandes personas y grandes músicos los que están en Contigo. Hemos congeniado muy bien, somos compañeros y amigos, con Málaga como base.

-¿Cómo define este trabajo?

-Contigo es un disco divertido, fácil de escuchar, agradable para el que entiende y también para el que no está muy metido en el flamenco. No es un disco de guitarra flamenca como tal, son temas míos y versiones orquestado. Lo considero como un trabajo más abierto para el público general. Hay de todo, desde una zambra a tanguillos de Cádiz, bulería, balada, rumba, es muy dinámico, pero creo que no hace falta entender para que te guste escucharlo. Es como para ponerlo en el coche.

-¿El disco le ha abierto una puerta para seguir creando?

-El disco es un sueño que he hecho realidad, considero que todo músico quiere rubricar lo que hace para siempre. Pero, además, ha abierto en mí un camino diferente. No es lo mismo tocar o acompañar a alguien que componer en solitario y estar acompañado de músicos estratosféricos. Para mí es un gustazo. Si, además, la gente viene a verte...

-¿Habrá un segundo disco?

-Yo creo que sí, me encantaría. Ya tengo temas nuevos porque nunca lo dejo. Es que la música para mí es el consuelo de todo tipo de sensaciones, te atrapa, te hace sentirte mejor. Es una forma de expresión tan grande...

-¿Vivió el flamenco desde niño?

-Sí, en mi casa no se escuchaba otra cosa que no fuera flamenco, Camarón y Paco de Lucía eran como de la familia. Me apuntaron a clase de guitarra, destaqué y me apuntó con otro profesor, hasta que empecé a componer. El flamenco es una manera de vivir, de sentir, de amar, lo es todo.

-¿Sus hermanos han seguido su estela?

-Sí, en casa todos. Mi hermana es bailaora y mi hermano percusionista. Nos hemos criado en esa honda. Ellos están conmigo en el espectáculo. El flamenco nos ha unido mucho como familia. Para mi padre es un orgullo ver a sus tres hijos sobre un escenario haciendo lo que a él le gusta tanto.

-¿Le gusta lo que se está haciendo ahora en el terreno del flamenco y sus alrededores?

-Sí, no me desagrada ni me parece mal, aunque tenga mis gustos muy definidos. Cada uno puede hacer lo que quiera, siempre que le guste a uno mismo y al público. También hay que conservar las raíces flamencas, que creo que no se van a perder nunca. Pero, como todo en la vida, la música y el flamenco evolucionan. Cada uno se expresa y hace lo que le viene en gana, puede no gustarte, pero hay que respetarlo.

-¿La clave es el respeto?

-Siempre. Hay artistas que están en todo lo alto y si están ahí es porque gustan. Y eso hay que respetarlo.