Existen motivos razonables para considerar la edición de la Feria del Libro que comienza este viernes y que se prolongará hasta el 5 de mayo en la Plaza de la Merced un caso de transición, de propuesta previa a la que en 2020 se vestirá de largo como la flamante 50 edición de la Feria del Libro de Málaga con, presumiblemente, las hechuras dignas para la celebración que tal efeméride requiere. Pero, de forma inevitable, al menos desde Pitágoras, para llegar al 50 hay que pasar antes por el 49, y en ésas estamos. Sin embargo, a estas alturas, los apuros financieros por los que ha pasado la cita en los últimos años, muy a pesar de la participación del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, convierten cada edición en un órdago a cara o cruz en el que hay, ciertamente, mucho en juego. Y esta edición no lo va a ser menos: precisamente, en la reciente presentación de la edición que ahora comienza, el secretario general de Innovación Cultural de la Junta de Andalucía, Fernando Francés, anunció nuevas ayudas y subvenciones para el sector del libro, y concretamente para las ferias, que, si se cumple lo previsto, quedarían contempladas en los próximos Presupuestos del Gobierno autonómico, pero de momento los recursos no son muchos más que los de costumbre. Del mismo modo, la Plaza de la Merced, a la que llegó la Feria del Libro de forma accidental tras la gris temporada del Palmeral de las Sorpresas, es todavía un espacio a conquistar en lo que a las verdaderas aspiraciones de la gran cita anual con los libros en Málaga se refiere. Con un total de treinta casetas (un registro ligeramente superior al del año pasado, pero aún insuficiente para servir de representación al volumen lector que la ciudad es capaz de generar), sí es cierto que se percibe una mayor ambición en la programación de actividades y en la nómina de escritores invitados, lo que resulta esperanzador e invita a considerar que la Feria del Libro a la altura de Málaga está en marcha, gracias esencialmente al trabajo del equipo que dirige Manuel García Iborra. De cualquier forma, esta Feria del Libro no es un mero trámite, por mucho que el 49 invite a valorarla en estos términos; muy al contrario, hay aquí una oportunidad para hacer de la Feria del Libro el escaparate que debía ser desde hace años.

El escritor Vicente Luis Mora pronuncia este viernes a las 19:00 un pregón inaugural al que seguirán homenajes a referentes de las letras malagueñas como María Victoria Atencia (en realidad éste tendrá lugar justo antes, a las 18:00, en la misma Plaza de la Merced), Rafael Pérez Estrada, Antonio Soler y Pepo Pérez (también este viernes, pero a las 20:30), cuya obra quedará servida en manos de autores como Guillermo Busutil, Francisco Ruiz Noguera, Pablo Aranda, Ben Clark, María Eloy-García y Miguel Ángel Oeste, quienes, cuando sea posible, ejercerán también de entrevistadores con los autores homenajeados. La inclusión de Pepo Pérez (cuyo legendario El Vecino prepara el salto a Netflix de la mano de Nacho Vigalondo) revela un especial interés en que el cómic gane su espacio propio en el mundo literario, y de hecho otros autores malagueños como José Pablo García y El Torres pasarán también por la Feria del Libro. Por su parte, el Centro Andaluz de las Letras ha preparado un cartel que no admite muchos peros en cuanto al reconocimiento de sus figuras entre los referentes de la literatura española contemporánea: este sábado, Edurne Portela presentará en conversación con Cristina Consuegra su novela Formas de estar lejos (Galaxia Gutenberg), nuevo envite (y a la altura) tras la conmoción que significó la anterior Mejor la ausencia. El domingo 28 llegará el turno de otra autora indispensable, Elvira Navarro, que hará lo propio con su celebrada La isla de los conejos (Random House).El lunes 29, dentro del tributo a Antonio Soler, José Ángel Sánchez Escutia presentará su monografía La narrativa de Antonio Soler. Autobiografismo, cronotopo y cine. Y el miércoles 1, el argentino Patricio Pron comparecerá con Mañana tendremos otros nombres, ganadora del Premio Alfaguara de Novela en su última edición. El sábado 4 llegará Eloy Tizón con Herido leve. Treinta años de memoria lectora (Páginas de Espuma), y el domingo 5 Sara Mesa cerrará la programación con Silencio administrativo (Anagrama). EL CAL propone también actividades dinamizadoras a cargo de Alicia Acosta y José Carlos Andrés con tal de hacer de la lectura una propuesta apetecible entre propios y extraños.

La Feria rendirá tributo en su clausura a la librería Proteo y Prometeo en su 50 aniversario

Otros autores que presentarán sus novedades durante estos días son Javier Castillo (que este mismo viernes volverá a comparecer con Todo lo que sucedió con Miranda Huff), Javier Padilla (con el aclamado A finales de enero, publicado por Tusquets y ganador del último Premio Comillas), Christina Rosenvinge (con su Debut), Raúl Quinto (La lengua rota), Carlos Sisí (Rojo), Clara Peñalver (Las voces de Carol), Vicente Vallés (El rastro de los rusos muertos) y Fran Perea (Viaja la palabra, en cuya presentación participará el dramaturgo Pablo Díaz Morilla). Dentro de las propuestas municipales, destaca la puesta de largo en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de la nueva antología poética de Manuel Alcántara, Mar de fondo. Poesía reunida (1955-2018), con edición a cargo de Francisco Ruiz Noguera; y la presentación de Brenan, una mirada sobre España, de Carlos Pranger, además del volumen dedicado a la Sede Consistorial en su centenario coordinado por Rosario Camacho (que también se presentará en el mismo Ayuntamiento). Por parte de la Diputación provincial, el Centro Cultural de la Generación del 27 propone la presentación de Ni tontas ni locas. Mujeres de la cultura del siglo XX, de Publio López Mondéjar, en una sesión que tendrá lugar el día 30 con la presentación de María Jesús Bernet y que incluirá la proyección del documental Piedad Isla, una fotógrafa en la posguerra. Además, Andrés Sarria Muñoz brindará La fiesta de los toros en Málaga en los siglos XVII y XVIII, que publica el Cedma. Mención aparte merece el acto de clausura, el domingo 5 de mayo a las 20:00, con un más que merecido homenaje a la librería Proteo y Prometeo en su 50 aniversario.

En el apartado de firmas, la nómina de autores invitados se multiplica e incluye a otros muchos entre los que cabe citar a Patricia García-Rojo, Carlos Taillefer, Antonio Sánchez Millán, Antonio García Velasco y Jorge Villalbos, además de los ya mencionados. Las actividades dirigidas a los pequeños lectores y los talleres completan un menú para todos los gustos que asume el objeto de definir a Málaga como ciudad lectora.