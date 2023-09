Salva Reina: "Málaga lo tiene todo para convertirse en el Hollywood de Europa"

Salva Reina responde rápido a los interrogantes que se le plantean, siempre con una buena dosis de guasa y muchas risas al otro de la línea telefónica, los mismos atributos que, junto a sus dotes artísticas, han hecho que de un tiempo a esta parte no deje de aparecer por las pantallas. La isla mínima, Villaviciosa de al lado o Malaka son algunos de sus trabajos más reconocidos. A la lista es preciso añadir, de momento por la novedad, el filme por el que se produce esta entrevista: Tregua(s), que llega a los cines este viernes y que escenifica una “antihistoria de amor” entre una actriz (encarnada por Bruna Cusí) y un guionista (al que da vida el propio Reina) con Málaga como telón de fondo.

Otro trabajo más con enfoque malagueño. ¿Cómo valora ser un actor tan ligado a la imagen de la ciudad?

Para mí es un orgullo. Es cierto que ahora mismo las historias se están abriendo a diferentes acentos y que yo he tenido la suerte de que, cuando han querido contar con actores andaluces, he encajado en las pruebas y en lo que buscaban. Me siento muy feliz de ser de una ciudad tan maravillosa y de que la gente me vincule con ella.

¿Y cree que eso siempre enriquece su perfil? ¿O, por el contrario, piensa que puede limitarlo de alguna forma?

Las etiquetas y el encasillamiento siempre están ahí. Aunque he tenido la oportunidad, gracias a Dios, Alá, la Virgen del Carmen, la energía o la naturaleza de interpretar a personajes muy diferentes. Al final, un actor puede hacer muchos papeles, no todos, porque siempre tienes unas características y una personalidad que no te lo permiten, pero estoy contento con lo que he hecho.

Málaga se está convirtiendo poco a poco en un plató gigante. No dejan de llegar producciones. ¿Qué le parece esta faceta cada vez más destacada?

Me encanta. Andalucía, y Málaga en concreto, tiene todo lo necesario para convertirse en el Hollywood de Europa. Buenas conexiones, horas de sol, monumentos. Lo que quieras. Y, lo más importante, profesionales de primer nivel. Tanto delante como detrás de las cámaras. Es raro estar en cualquier rodaje nacional o internacional y que no haya ningún andaluz. Aunque el paso que creo que hay que dar ahora es que las productoras de aquí tengan más espacio, que puedan contar más historias, que tengan más peso. Hay que intentar crear industria desde Málaga hacia fuera, no desde fuera hacia Málaga.

Tregua(s) es algo distinta, pero ¿cómo lleva que lo sigan identificando tanto con la comedia ?

He hecho muchos otros géneros: thriller, policíaco, drama… Aunque es normal que la gente me asocie a la comedia, y encantado de que lo hagan, porque siempre es con mucho cariño. En este caso, Tregua(s) tiene un poco de todo. Mario Hernández (director del largometraje), tenia claro el tono. Quería que destilara mucha verdad, mucha realidad, mucha cercanía. Narra un cachito de vida.

Precisamente, llega en un momento en que muchas parejas, sobre todo las más jóvenes, vuelven tras darse una tregua en verano…

(Ríe) No habíamos caído en eso, así que creo que ha sido coincidencia. Se lo comentaré a los compañeros de producción y distribución (sigue riendo). La película, a fin de cuentas, trata temas universales y atemporales, pero vistos a través del prisma de la sociedad actual.

Quizá lo que más destaque para el espectador sea la infidelidad. ¿Usted con qué se queda?

Evidentemente, cuenta la historia de dos personas que son amantes e infieles, aun así, creo que habla de muchas cosas más. De la vida, del amor, de la precariedad laboral, de los problemas sociales del trabajo, de la igualdad. Sin querer sentar cátedra, sí que plantea muchas preguntas. Qué es lo que está bien en la familia, qué no, si hay que casarse, si es mejor tener una pareja estable. Nadie tiene la respuesta. Nosotros tampoco. Bueno, volviendo al tema, que me enrollo como una persiana (ríe). Creo que me quedaría con el tema del paso del tiempo. Quizá estoy en una edad en la que esto me afecta y me llama más la atención que a una persona más joven.

¿Es la inclusión de un punto cómico la mejor forma de abordar las relaciones sentimentales?

Sí, el amor, a mi entender, debe ir de la mano del humor. Y ya no sólo el amor, sino la vida. Sin el humor, la vida, valga la redundancia, no tendría gracia. Como decía aquel: un día sin risa es un día perdido. Intento no bajarme de este barco.

Las relaciones abiertas tienen ahora mucho tirón. ¿Sorprenderá al espectador?

Creo que sí. Cuando la hemos proyectado en festivales la gente nos ha dado su opinión, positiva y negativa, pero en términos generales ha ido bien. Habla de temas universales que reflejan a esta generación que va entre los veintipocos y los treinta y tantos. Yo a lo mejor soy un poco mayor para compartir algunas cosas, también mi personaje, que se supone que ya ha cumplido los cuarenta, aunque la realidad es muy diversa.

¿Es ésta una película para ver en pareja en el cine?

Sí, ¿por qué no? (Ríe). Es una película que te va a entretener, pero sobre todo te va a interrogar. Busca generar luego una conversación, un discurso, una confrontación de opiniones con las personas con las que vayas a verla, ya sea tu pareja, amigos o conocidos. Pienso que es la típica película que después tiene un cafelito y una charla.

Se da la particularidad de que tendrá dos filmes en la cartelera este viernes, porque también se estrena Desmadre Incluido, en el que participa.

Esta profesión es un poco así… Desmadre incluido se grabó a finales de 2020. Cuesta mucho trabajo hacer un buen proyecto, levantarlo, hacerlo llegar a las salas. Ha sido una casualidad. Estoy agradecido. Las películas, los libros o los periódicos son cosas que se hacen para compartirlas con la gente. Si no, siempre queda ese puntito por el que dices: ay, qué lástima; he invertido todo este esfuerzo y no lo he lucido.

¿Qué proyectos tiene en marcha?

Seguimos trabajando desde Producciones La Cochera intentando levantar algunos proyectos audiovisuales, continuamos con nuestra productora teatral y La Cochera Cabaret está abierta. A nivel cinematográfico hay cosas que están al caer. No sé si a finales de este año o a principios del que viene. Y, en estos momentos, estoy grabando una película que se llama Quién es Quién, una comedia familiar que, esperamos, sea muy divertida y entretenida y que se estrenará en junio de 2024.