El Teatro Echegaray revive los ‘Augurios’ de Casandra y la maldición de Apolo

La pasión por el teatro clásico de Pedro Hofhuis le hizo preguntarse cómo podría llevar a escena Las Troyanas de Eurípides sin el despliegue que necesita el texto. “No tenía capacidad para hacer una producción con un coro y cinco o seis actrices, así que le di vueltas para ver cómo podía contar la historia con dos actores y lo hice a través de los personajes de Casandra y Apolo”, relata Hofhuis. Entonces llamó a su cómplice Daniel Jándula y se pusieron a escribir. De ahí nació Augurios, obra que fue producida por Factoría Echegaray y que regresa a los escenarios del teatro malagueño desde este jueves hasta el próximo sábado.

Rubén del Castillo y Encarni Migueles se enfrentan a esta pieza, una búsqueda de nuevas fórmulas para llevar los clásicos al público del siglo XXI bajo la dirección del propio Hofhuis. La historia tiene como marco la Guerra de Troya. En Augurios, Casandra se enfrenta a la ira de Apolo, que la maldice cuando tras recibir el don de la adivinación esta decide no cumplir su parte del trato; entregarse al dios. “Apolo le ofrece a Casandra el don de la adivinación a cambio de su cuerpo y ella acepta, pero luego se echa atrás y él la maldice asegurándole que nadie va a creerla”, comenta el director.

Así, tomada por una loca, sus visiones premonitorias no tienen oídos que las escuchen para poder evitarlas. No obstante, “se enfrenta al dios a través de su libertad, tiene capacidad de decisión y el empoderamiento frente al poder”, comenta Hofhuis. Para el autor, “la obra es un canto a la libertad, a la capacidad de las personas de elegir su propio destino”.

Apolo irá mostrándole el destino de su familia, de su pueblo y de su propia vida a través de diferentes augurios que la pondrán en una complicada situación al conocer lo terrible de la guerra que se avecina, ceder o ser libre frente a la violencia prometida en la guerra que se avecina. “Necesitaba hablar de la religión, como me sentía yo ante la fe, con el concepto de la religión, con los dioses, empecé a escribir y entre los dos construimos el texto”, subraya el dramaturgo.

Rubén del Castillo irán transformándose en los protagonistas de las visiones de Casandra. “Me gusta mucho trabajar a partir de las atmósferas, así que creo una para cada escena gracias a la música y la iluminación y a partir de ahí construimos el trabajo corporal del actor. Al principio todo es muy grotesco y va evolucionando hacia la naturalidad, sin llegar a ella, así que el público ve un personaje muy teatral”, comenta el dramaturgo. Para Hofhuis, la atmósfera ayuda a crear el tono, el ritmo y la tensión que debe de llevar la escena.

Augurios se estrenó el 10 de noviembre de 2020. Fue justo un día después de los cierres perimetrales y las nuevas restricciones. La pandemia ya la había pospuesto varios meses –estaba prevista para la temporada anterior, en junio de 2020– y la compañía no quiso cancelar. “Se cambió el horario a primera hora de la tarde, se redujeron de 12 a 10 las funciones, había gente que ya tenía entradas compradas y no podían acudir a pases tan tempranos y otros que eran de fuera de la ciudad y no se les permitía venir, además se redujo el aforo, y todo eso de un día para otro”, recuerda el director de la obra.

A pesar de todo “funcionó muy bien” entre el público y se incluyó dentro del programa del 150 aniversario del Teatro Cervantes. Ahora el Teatro Echegaray ha decidido reprogramar esta producción propia para los que no tuvieron oportunidad entonces de ver la obra y para los que quieran repetir experiencia. “Creo que la gente sale contenta, aunque tengo un universo estético y una forma de contar las cosas particular, la reacción generalizada fue muy buena, muy positiva. Hemos tenido función en Torrox y Nerja, la gente está encantada con el trabajo de los actores, que son maravillosos”, agrega Hofhuis.

Esto se consigue, además, por un trabajo previo concienzudo con los actores. “Rubén en el montaje hace cinco o seis personajes y se transforma en escena, me gusta que el espectador vea cómo va mutando en otro personaje a través del cuerpo”, apunta el director, fundador de T&T.

T&T Creaciones es un proyecto creado por Sergio Rubio y Pedro Hofhuis, cuyas producciones se basan en la calidad artística, en un firme compromiso social y en la apuesta por autores andaluces contemporáneos. La primera producción de la compañía será Aguirre, un texto de Paco Bernal que van a poner en escena con los actores José Carlos Cuevas, David Mena y Adriana Cura.

Aguirre formará parte de la programación del 39 Festival de Teatro de Málaga y tiene funciones previstas para el 28 y 29 de enero. Aguirre es la historia de un rebelde enloquecido. Héroe trágico y tirano, verdugo y libertador. Lope de Aguirre es la cólera de dios retando al mismísimo Felipe II perdido en el Amazonas. Es un descenso a los infiernos, es una cara de la conquista de América donde la ambición por el poder, el oro y la libertad generó en muchos una verdadera enfermedad hasta volverse locos de obsesión.