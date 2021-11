La gran fiesta de los Indie Games en Málaga

La tercera edición de los premios Indie Games Live Stream Málaga ya tienen ganador, el videojuego Ugly, de la empresa catalana Team Ugly. En el Polo de Contenidos Digitales tuvo lugar el viernes por la noche la celebración de la gala de un concurso que obtiene cada vez mayor prestigio a nivel nacional. El videojuego ganador se desarrolla en un contexto de mundo de hadas psicodélico, en el que se usan los puzles para ir resolviendo acertijos.

Rita, quien acudió en representación del equipo de Ugly, explicó que al recibir el galardón únicamente ha sentido un empujón para seguir creando: “Me sentaría ahora mismo delante del ordenador”, afirmó tras recoger el premio. En cuanto a los premios por categoría, Tzuki’s Plan B, de Cokoon Games Lab, obtuvo el premio de videojuegos móviles. En el apartado en el que hubo mayor competencia fue el de PC/Consolas, en el que resultó ganador Ugly.

Susana Carillo, concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, entregó el galardón en la categoría Tecnología/XR al videojueo Do not Open, de Unreality. Por último, en la sección de Accesibilidad de Fundación ONCE resultó ganador Delirium, de Blackgate Studios. Cada ganador obtuvo un premio de 4.000 euros y el mejor videojuego consiguió una suma de 6.000 euros al recibir 2.000 euros más de galardón.

Además de estas entregas, el concurso reconoció con seis áccesits de estancia gratuita de un año en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, valorados en 1.200 euros cada uno a los videojuegos Narita Boy, A Tale of Paper, The Library of Babel, Guayota, Bricks: Abstract Puzzles y Other World.

Los premios Indie Games Virtual Games fueron organizados por el Ayuntamiento de Málaga y el Polo de Contenidos digitales. Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad y encargado de entregar el premio al mejor videojuego, indicó que estaba “muy orgulloso” de haber recibido candidaturas de 35 ciudades españolas y de cuatros países diferentes. Madrid fue la provincia que más proyectos presentó, con 31, seguida de Málaga, con 22. Barcelona presentó 18 videojuegos y Valencia un total de 11. La gala contó con la presencia representantes de diferentes entidades públicas y privadas, las cuales patrocinan o colaboran con el proyecto.

177 candidaturas

La edición ha recibido un total de 177 candidaturas, pudiendo cada proyecto presentarse a más de una categoría. La cifra bate el récord de inscripciones al concurso superando los 145 proyectos presentados en 2020. Del total, se escogieron cinco videojuegos finalistas en cada una de las cuatro secciones a excepción de la categoría PC/Consolas, en la cual, al ser la más concurrida recibiendo 114 propuestas, siete videojuegos pudieron optar al galardón, ya que el jurado explicó que “era lo más justo”.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por un total de quince profesionales de la industria de los videojuegos en España, abarcando desde desarrolladores, publishers e inversores hasta formadores, de los cuales, algunos de ellos, han debatido en dos mesas redondas durante la gala. Durante la gala se quiso agradecer la labor de los patrocinadores del proyecto, entre los que se encuentra Málaga Hoy, sin los cuales “esto no sería posible”, afirmó la presentadora Lara Smirnova.