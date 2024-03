Mar Bassa: “La novela negra es ideal para escribir ahora en Málaga sobre todo lo que nos preocupa”

Que Málaga se ha convertido en escenario preferente para historias de crímenes, ajustes de cuentas y demás salseo no es un secreto, ni mucho menos a estas alturas: series de televisión, películas, un buen puñado de novelas y hasta la decisión de instalarse aquí por parte de maestros del thriller como Jo Nesbø, por no hablar de la proyección en todo el mundo de un autor de la casa como Javier Castillo, han garantizado la oportunidad de la marca negra para una Málaga por otra parte señalada en el rojo en el mapa del crimen internacional. En lo puramente literario, la ciudad tiene ahora sus festivales de novela negra, promociona a sus autores y presume de su categoría referente en el mapa nacional al respecto. No es de extrañar, por tanto, que aparezcan nuevas voces dispuestas a ampliar esta perspectiva desde su particular punto de vista, a menudo con aportaciones bien valiosas. Es el caso de la joven escritora y periodista Mar Bassa, que acaba de publicar su primera novela, Las cenizas del caos (Con M de Mujer), un debut narrativo que promete dar mucho que hablar y que, en correspondencia, afirma ya en el calendario inmediato no una sino dos presentaciones en Málaga: el 6 de abril a las 12:00 en la Librería Proteo y el 17 del mismo mes a las 19:00 en la Librería Luces.

Nacida en Palma de Mallorca en 1999 y residente desde los 15 años en Málaga, donde estudió Periodismo, Mar Bassa alumbra en Las cenizas del caos una historia ambientada en la Málaga de 2027. En este futuro inmediato, dos inspectores de la Policía, Pablo González y Laia Camps, lanzan un órdago definitivo para la desarticulación de la banda criminal conocida como Los Caballeros Templarios, un colectivo de narcotraficantes, sicarios y asesinos de cruel pelaje que han puesto en jaque a la ciudad. Bassa sigue en gran medida las directrices clásicas de la novela negra, aunque desde un terreno particular donde la emoción servida en bandeja por los personajes y sus relatos particulares combina de manera eficaz con el suspense, sin atajos truculentos, con rigor pero, al mismo tiempo, con enormes dosis de adicción. En gran medida, este tono preciso obedece a un detallado proceso de documentación: “Tuve la primera idea en torno a Las cenizas del caos en enero de 2022 y me puse a escribir enseguida. Unos meses después, sin embargo, comprendí que tenía que documentar el mundo que estaba construyendo, así que paré la escritura y comencé a trabajar en otra dirección”. Bassa entrevistó entonces a una nómina de expertos que incluía a abogados, forenses y hasta la inspectora jefa del grupo de Homicidios y Desaparecidos de Málaga: todos ellos aportaron su conocimiento y experiencia para que la novela ganara la mayor similitud. El resultado, en la definitiva versión de la novela, está ya al alcance de los lectores en las librerías.

Ya en aquel primer manuscrito tenía decidida Mar Bassa la ambientación en un futuro cercano, “no tanto por cómo este futuro pudiera afectar a la historia, sino porque quería alejar la narración de cualquier dependencia del Covid. En enero de 2022 la pandemia estaba todavía reciente y no se sabía cuándo dejaríamos de hablar definitivamente de este asunto, así que decidí curarme en salud”. Eso sí, Bassa también afina su intuición en este sentido y presenta una Málaga que en 2027 mantiene su empeño en ser reconocida como ciudad sostenible, con una amplia mayoría de vehículos eléctricos y varias zonas cerradas al tráfico. En cuanto a los agentes protagonistas, de caracteres bien compenetrados según la regla de oro del género, Bassa se inspiró, fundamentalmente, en sí misma: “Cada uno de ellos representa una de mis dos mitades, una más espontánea, otra más analítica. En vez de inspirarme en modelos externos, decidí indagar en mí misma. Y creo que salió bien”.

Comparte igualmente Mar Bassa la visión de Málaga como escenario favorable a la novela negra: “Ha cambiado todo mucho de muy poco a esta parte. Málaga sí se percibe ahora como un lugar ideal para estas historias, cuando hace sólo unos años los autores preferían ambientar sus novelas en Estados Unidos o en el norte de España. Lo cierto es que, para quienes escribimos en Málaga, la novela negra es ahora un instrumento ideal que nos permite hacerlo sobre las cuestiones que más nos preocupan. Y este nuevo paradigma ha venido para quedarse”. Con una nueva novela ya en su cabeza, Mar Bassa está preparada para seguir llenando el mundo de historias.