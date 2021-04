Las nuevas medidas sanitarias de la Junta obligan a aplazar la ópera del Teatro Cervantes

Las nuevas directrices sobre la distancia mínima entre espectadores comunicadas por la Junta de Andalucía obligan al aplazamiento de la puesta en escena de Il barbiere di Siviglia, ópera que iba a alzar el telón del Teatro Cervantes los días 30 de abril y 2 de mayo. "La obligación de respetar una distancia de seguridad de un metro y medio entre espectadores reduce el aforo del Cervantes a 150 asistentes, menos del 15% de su capacidad total, lo que hace inviable la celebración de las funciones por razones artísticas, económicas y de responsabilidad con nuestro público", según informaron desde el teatro este martes.

El importe de las entradas vendidas por Internet y teléfono para las actuaciones se devolverá automáticamente en la cuenta con la que se hizo el pago. Las entradas adquiridas en las taquillas podrán ser devueltas en las mismas desde el miércoles 21 de abril y hasta 15 días después de la fecha prevista de celebración de cada función. No obstante, la gran ópera bufa de Rossini no se cancela, siguiendo la política del Teatro Cervantes de aplazar y no suspender, siempre que sea posible. La producción escénica de los Amigos Canarios de la Ópera de Las Palmas y musical del Teatro Cervantes se representará en febrero de 2023, ya en la Temporada Lírica 2022-23, tal y como señalaron las mismas fuentes.

La obra del barbero sevillano se encontraba ya en plenos ensayos escénicos y musicales en el escenario del coliseo malagueño, con Javier Franco, Juan de Dios Mateos, Clara Mouriz, Fabio Capitanucci y Javier Castañeda en los roles principales; Giulio Ciabatti en la dirección teatral y José María Moreno en el foso. Tanto para los ensayos como para las dos representaciones se había establecido un riguroso protocolo higiénico-sanitario para prevenir los contagios por Covid-19, con test periódicos y todo tipo de medidas preventivas, respetando asimismo el aforo autorizado, hasta ahora, por la propia Junta de Andalucía, inferior al 50%.