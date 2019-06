Delante de la pancarta

En febrero de 2018, el PP malagueño con Elías Bendodo y Francisco de la Torre al frente, encabezaba una campaña para reclamar un hospital en el distrito Este de Málaga ciudad. La réplica al Gobierno andaluz que en aquellas fechas anunciaba su enésima disposición a construir el tercero, pero en aquella ocasión hasta los populares se tomaron en serio el propósito. El propio equipo de la Diputación, por un momento, condicionó la cesión del suelo para la nueva infraestructura sanitaria a la ejecución de ese Chare oriental. Pero se replegaron tras escuchar las críticas a su exigencia. "Sí hospital Este", rezaba el lema para reivindicar la demanda.

Había razones de sobra para la iniciativa. El equipamiento en la zona oriental de la capital no sólo prestaría cobertura a los 60.000 vecinos que allí residen sino a municipios limítrofes como Rincón de la Victoria y Totalán, entre otros. Más de cien mil almas a la espera.

La táctica escondía una estrategia. El PP entonces ya era muy consciente de la pérdida de apoyos en su caladero natural de votos. El respaldo se le escapaba en dirección a Ciudadanos y era necesario cortar la sangría con una pancarta que visualizara su defensa de las reivindicaciones vecinales. Un intento por subvertir el juego de palabras que al variar el título de una famosa película de James Dean se conjuga con éxito en el barrio: "Al Este que le den". Así que, además de los camiones de asfalto, para bachear de urgencia todas las calles posibles, la reconciliación con el electorado pródigo necesitaba de una oportunidad como la que se les presentó entonces.

Y así fue. De la Torre reconquistó al 61% de sus votantes con toneladas de alquitrán y salvó el empuje del PSOE. Muerto el perro se acabó la rabia. El consejero de Salud de la Junta ha pasado esta semana por Málaga. Primero para decir que el tercer hospital va viento en popa. Los populares exigían al Gobierno socialista andaluz partidas en los presupuestos de 2017 y 2018. Pero la urgencia ha prescrito cuando les ha tocado a ellos elaborar las cuentas de 2019. Para qué incluir algo que se no puede gastar este año, decía con razón Jesús Aguirre. En segundo lugar, para dejar claro que la Junta no construirá más Chare de los ya programados, y el distrito Este no figura en ese listado. Fin de la campaña del PP. Como alternativa, se proponen mejoras en el centro de salud de El Palo, como prometía el Ejecutivo anterior. ¿Es posible que alguno piense que después del 26 de mayo, de nuevo, "al Este que le den"?

Me sigue causando perplejidad el desparpajo con que los políticos viran, rectifican un discurso y se desligan sin pudor de sus promesas. El tránsito entre la foto detrás de la pancarta a tenerla delante.