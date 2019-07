Fin de ciclo

Hacia el año 476 tuvo lugar el final del Imperio Romano de Occidente. Un débil emperador, Rómulo Augusto, duró apenas 10 meses en su cargo debido al poder que ejercían sobre él tanto su padre, Orestes, como su máximo general, Odoacro. Esta claro que la historia de la humanidad se ha caracterizado por sus diferentes gobiernos, unos con líderes que demuestran su firmeza e ilusión por un proyecto y otros que se dejan manejar por su entorno con tal de permanecer en su trono de cristal. Pero la experiencia nos enseña que estos últimos siempre son recordados como el final de una etapa, y de poco traslucen sus logros al resto de la sociedad.

Leer en prensa durante estos días como, a la vez que no se llegaba a un acuerdo de gobernabilidad en España, se alcanzaban las máximas cotas de generación de empleo, resultaba muy significativo. Cuando la sociedad se siente relajada, gracias a que los políticos están tan preocupados de si mismos y de su incierto futuro que la dejan ir a su ritmo, los resultados empiezan a ser muy satisfactorios. Sin duda hemos de agradecer esta estabilidad histórica al gobierno formado por el malagueño Cánovas del Castillo y el canario Leopoldo O'Donnell, los cuales fijaron la continuidad del empleo en los funcionarios y aseguraron la permanencia de la administración pública frente al continuo enfrentamiento partidista español.

Evidentemente si el PP estuviese gobernado por Núñez Feijóo, y Unidas Podemos por Alberto Garzón, hoy tendríamos a Pedro Sánchez de presidente de gobierno por incomparecencia y rendición del resto. Pero ha tenido la mala suerte de no poseer acompañantes serviles, como le pasó al emperador Rómulo Augusto, y por eso ya no sabe si pactar con IU y Ciudadanos a la vez, si formar gobierno con EH Bildu y VOX o si mandar a todos a hacer puñetas y atrincherarse en Moncloa. Ahora quiere cambiar de estrategia, pero ¿queda alguna? Evidentemente puede pedir la abstención del PP, pero debería hacerlo alguien que no se negó en rotundo a que gobernase Rajoy. Tengamos en cuenta que si se logró el apoyo de los afiliados del PSOE por su firmeza ante el comité federal, sería vergonzoso engañar ahora a sus propios correligionarios y solicitar el apoyo que antes se fue incapaz de dar. Como bien decía la actriz italiana Eleonora Duse "El mayor peligro de engañar a los demás está en que uno acaba inevitablemente, por engañarse a sí mismo."