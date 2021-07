Generosidad con Cataluña

El líder de ERC, Oriol Junqueras, que de hecho tiene asumido el liderazgo de los independentistas catalanes, mientras que Puigdemont prolonga sus vacaciones en el extranjero, ha recomendado, según las noticias de las agencias de prensa, al gobierno de Pedro Sánchez, que ofrezca una propuesta generosa para Cataluña, porque si no es muy difícil que convenza a la sociedad catalana, ya que sus ciudadanos no han tenido la suerte de escuchar nunca una propuesta sobre el futuro de Cataluña, "tal vez, porque no tienen ninguna propuesta que hacer". Para él, la propuesta generosa "es decirle a la sociedad catalana que es ella quien debe decidir sobre su futuro, a través de un referéndum de autodeterminación, si continúan formando parte de España o se independiza". Supone, por tanto, el político catalán que este derecho que reclama lo tiene cualquiera de nuestras autonomías, cuando lo que dice la Constitución es que la nación española es indivisible. No se trata, pues, de recibir una propuesta generosa, sino una propuesta que, como anticonstitucional, no puede hacer un presidente del Gobierno. Que el presidente Sánchez haya demostrado que sus convicciones son muy acomodaticias a sus necesidades políticas no le autoriza a que pueda realizar esa consulta, que es anticonstitucional. Así fue considerada como ilegal la convocatoria del Gobierno catalán que suspendió el Tribunal Constitucional en septiembre de 2017. Por ello fue condenado por prevaricación y desobediencia y a pagar los gastos asumidos por el erario público.

Da la impresión de que se trata por las dos partes de ganar tiempo. Oriol Junqueras ya no está en prisión y el tiempo que ha pasado en ella son merecimientos en su hoja de servicios independentista. El presidente Sánchez porque, para sus otros proyectos en el gobierno, consigue los votos de ERC. También el Parlamento catalán quiere hacer notar en esta actitud de rebeldía. En esta actitud de enfrentamiento, aprobaron una resolución por la que el Parlamento, "tantas veces como lo quieran los diputados", reivindicará el derecho del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político y, al mismo tiempo, la reprobación de la monarquía. Por ello, se han incoado diligencias contra el presidente del Parlamento y tres miembros de la Mesa.

Ya han anunciado que no van a asistir a la Conferencia de Presidentes. Como el presidente del Gobierno los necesita para gobernar se puede apostar a que se llevaran tanto más cuánto más los necesite.