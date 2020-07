A este artículo le faltan las fotos. La historia empezó de casualidad: sale del trabajo, le dan un golpe con el coche y allí la dejan tirada... Llega a casa cabreada, se pone a bichear en internet para distraerse y acaba creando la cuenta @Mciatica. Arrasa. Los sarcásticos comentarios con que va hilvanando sus Modelos con ciática están a altura de las imágenes que critica: "Hoy me he levantao fatal; ¿Pierna alzada o persona?"; "Aunque la lleves a rastras, la Yoli no sale; Me debes seis mil pesetas en whisky; Con ganas de ir a currar...".

El motivo inmediato de la sátira de esta joven onubense no es nuevo (la tiranía de la imagen que compartimos todos en una sociedad que se deja deslumbrar por el contorsionismo enfermizo de las modelos) y el trasfondo de machismo y cosificación tampoco (ser mujer sigue estando más cerca del parecer que del ser y, en igualdad de poses acrobáticos, ellos irradian un halo de triunfo, fortaleza y autoridad mientras nosotras nos deslizamos por las alcantarillas). Recuerdo un estudio sobre el impacto de la publicidad en el que se pedía a unos niños que describieran qué veían en las artísticas fotografías de un catálogo de moda; la inocencia de sus explicaciones eran demoledoras...

Los medios de Madrid llevan semanas exprimiendo el caso Dina (cuanto más leo sobre las "cloacas mediáticas" más me pierdo) y deleitándose con la guerra feminista entre las históricas del PSOE y las provocadoras del movimiento queer por la Ley Montero (sólo le faltaba a la ministra meterse en el charco de la "sopa lésbica" y el "armario gay").

Estas batallas grandilocuentes serán necesarias (¿Pablo Iglesias ocultó a su asesora que tenía la famosa tarjeta robada del móvil "para protegerla"?) pero me superan. Siempre he pensado que el micromachismo hace tanto daño como el que denunciamos a cinco columnas y que no habrá igualdad real si no conseguimos infiltrarnos desde abajo y sin ruido, si no ocupamos los espacios más cotidianos e insignificantes, si no convencemos de que atajar la discriminación nos interesa a todos por puro egoísmo.

El IAM presentó este lunes en Sevilla la primera radiografía que se realiza "desde Andalucía" sobre el papel de la mujer en los medios y la publicidad. Una gota, tal vez, pero obligada. Tan valiosa como la corriente de ironía blanca que han desatado las modelos con ciática. Y es que "la mirada violeta (también) se aprende". Sin exclusiones. En los momentos y lugares más irreverentes.