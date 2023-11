Vaya! El hijo del presidente del Tribunal Constitucional ha sido amnistiado antes de ser condenado. Cándido Conde Pumpido Junior, detenido y acusado de una agresión sexual grupal, ha sido puesto en libertad, junto a sus secuaces, sin medida cautelar alguna, aun cuando el fiscal pedía cuando menos una orden de alejamiento sobre la víctima. ¿Dónde está Irene Montero y Cia.? ¡Uf, que mal huele! Me temo que el hijo del que tiene que declarar que la amnistía es constitucional, tenga derecho de pernada, no sea que se joda la investidura de Sánchez. Así que todas calladitas.

Cuando en política la barbaridad se convierte en norma y la sociedad percibe como normal lo que transgrede el ordenamiento jurídico, económico y social, todo comentario resulta inerte. Todo comenzó cuando aquellos partidos que comenzaron a popularizar que la política estaba por encima de la ley llegaron al poder. Hay que desjudicializar la política, decían. Pues lo han conseguido, hemos terminado en una situación en la que la política ha subyugado a la justicia y los delitos cometidos por los políticos se indultan o, lo que es aún peor, se amnistían. Pero no los delitos de todos los políticos, no, solo los delitos de los políticos que apoyan al Gobierno, o en este caso, a los que apoyarán la investidura de Pedro Sánchez.

¿En qué se diferencian estas actuaciones políticas con las de una dictadura? Cuando se legisla para favorecer a los secuaces, cuando se decretan normas específicas lesivas para los opositores (impuesto grandes fortunas solo para las comunidades gobernadas por el PP), cuando se cambia el código penal para que desaparezcan delitos cometidos por tus afines, etc., o se acude a engaños con retorcimientos lingüísticos a base de eufemismos, invenciones de términos o definiciones dolosas, estamos ante una dictadura. El PSOE se ha convertido en un vulgar partido comunista bananero en el que sus militantes son fanáticos lacayos del líder Sánchez. Un partido que ha perdido el norte de lo que es la democracia. Un partido que con la amalgama de socios, no por motivos ideológicos, sino por intereses espurios, incluso antiespañoles, legisla para beneficio de ellos, no para todos los españoles. Y lo hace saltándose a la torera todos los controles democráticos, usando todas las artimañas legales posibles y, si es necesario, eliminando funcionarios de la justicia que les molesta para poner otros afines. Intentan justificar lo injustificable. Pretende hacernos creer que la unidad de España la garantizan quienes les van a dar su voto en la investidura porque quieren un Gobierno estable. Dice que así pacificará Cataluña pero le importa un bledo enfrentar al resto de los españoles. Me pregunto, a cuenta de la barbaridad de una amnistía selectiva, incluso para los delincuentes comunes como los Puyol, ¿Con qué cara me van a mirar mis amigos militantes del PSOE? ¿Cómo van a justificar el cheque en blanco que le han dado a Sánchez en la torticera consulta que obvia una amnistía que incluye a los terroristas y deja fuera a los policías procesados por cumplir con su deber? Si dicha amnistía sale adelante, como parece ser, solo nos queda el consuelo de que al amnistiarse el delito de sublevación, podremos alzarnos en una sublime sublevación contra el Gobierno de Sánchez sin conculcar la Ley. Y si la conculcamos hemos de ser amnistiados, ya que todos los españoles, según la Constitución, somos iguales ¿No?