Tiktok, el nuevo diccionario

En estos días la brecha digital ya no solo se reduce a quienes tienen acceso o no a Internet. Este concepto comienza a hacerse extensivo ya incluso para los que viven y se relacionan de manera habitual con el mundo cibernético. El uso generalizado de las nuevas tecnologías como una herramienta más del día a día para toda la sociedad ha llevado a marcar diferencias notables entre el tipo de público que las usa y las nuevas formas de hacerlo, con tendencias y nuevas herramientas que van creciendo como la espuma. Ahora Google ya no es "el gigante" más usado ni el buscador por excelencia al que todos acuden. Aunque para la mayoría de los que han vivido una parte importante de su vida sin Internet, este seguirá siendo San Google, la realidad es que la tecnología, las modas y lo digital cambian a un ritmo tan vertiginoso que parecen estar relegándolo a un (todavía tímido) segundo plano.

Google domina de forma imperial el mercado de las búsquedas, pero a pesar de todo las cosas están cambiando para ciertos sectores de la población. Un nuevo estudio demuestra que el buscador de los de Mountain View tiene ahora dos serios competidores. Y ninguno de ellos se concibió como un buscador.

Para muchos TikTok ahora es Google. La plataforma social de vídeos se ha convertido en la nueva forma de buscar recomendaciones de productos o sitios. Cada vez más y más jóvenes usan TikTok o Instagram en lugar de Google Maps o Google Search, y la tendencia parece ir al alza. Así lo muestra una encuesta realizada entre usuarios estadounidenses de entre 18 y 24 años. Unas conclusiones compartidas por el propio Prabhakar Raghavan, directivo de Google, que indicó que cerca del 40% de los jóvenes usaban TikTok o Instagram como plataformas de búsqueda en lugar de motores tradicionales como Google. Y es que una cosa es leer sobre cómo hacer algo o cómo funciona un producto, y otra cosa es verlo. Ahora las plataformas visuales se anteponen a la búsqueda del texto tradicional en Google. La impaciencia de los jóvenes es tal que hoy en día "ver es aprender". Parece que está de moda ser aprendices visuales. Pero, ¿Estará esto arrojando a los más jóvenes a una vida completamente fuera de la lectura? ¿Hasta dónde llegará la impaciencia de las nuevas generaciones? Lo que está claro es que el auge de las redes sociales, sin darnos cuenta, ya le ha dado el sorpasso al invencible, querido y viejo Google. Ahora TikTok es el nuevo diccionario. Con sus 1.023 millones de usuarios (con una media de edad que no llega a los 29 años), la capacidad de viralización de TikTok lo ha convertido en el motor de búsqueda favorito y, al mismo tiempo, en el gran escenario de la desinformación.