Ni es la primera vez, ni creo que será la última, que debamos recordar en esta columna al profesor Maximum Shameless y su impecable caracterización del transferidor problemático. Ese individuo localizable en todo grupo social y dispuesto a asumir tan rápidamente cualquier misión encomendada por el colectivo como a pasársela al de al lado con el mayor dolor de su alma. Individuo, individua o individue, en función de cómo sienta su sexualidad en la intimidad, sobre los que el profesor pone de manifiesto su abundancia dentro de los partidos políticos.

Yolanda Díaz acaba de descolgarse con la que parece que será la propuesta estrella de Sumar en esta campaña electoral: 20.000 € de “herencia universal” a todo joven que cumpla 18 años, que se harán efectivos al cumplir los 23 y tras un proceso de asesoramiento y acompañamiento técnico. Aplicando las matemáticas básicas de Barrio Sésamo y habida cuenta que en España hay unas 500.000 criaturas de esa edad, la herencia de este año ascenderá a 10.000 millones. Aunque no se hará efectiva hasta 2028, cuando la tenga que abonar el Gobierno que salga de las urnas dentro de 4 años. Claro que Yolanda también ha tuiteado que, por no se sabe qué extraña extrapolación del periodo de tutela de 5 años, en este año también tendrían derecho a la herencia todos los jóvenes entre 18 y 23. Lo que deja en el aire una interesante pregunta: si a los de 18 años les hace falta una tutela de 5 para heredar, ¿tendrán también que tenerla los ya tienen 23? La pregunta no es baladí porque su respuesta afirmativa supondría que, desde 2028 a 2032, la herencia se duplicará: 20.000 millones. Pizca arriba, pizca abajo, el gasto del Gobierno Central en desempleo o en otras prestaciones. Lo que constituye un claro ejemplo de evolución sobre el fenómeno descrito por el profesor. Una vuelta de tuerca en la que el transferidor no despeja el problema al que se enfrenta al grupo, sino que genera el marrón para automáticamente transferírselo a otro.

Según Yolanda, la propuesta no generará burocracia. Pero sí papeleo. Asesorar y tutelar técnicamente 500.000 jóvenes para que monten una empresa con 20.000 € no se antoja una tarea fácil. Este año sería un tercio de la población universitaria. Cuando se empiecen a hacer efectivas las primeras herencias serían un 66 % más. Puede que no sea un problema burocrático, pero de gestión lo será de narices.