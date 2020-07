Tenemos el plan

El Ayuntamiento de Málaga ya dispone de su plan para reactivar la ciudad tras los efectos de la pandemia. No llega pronto, porque hay varias localidades de la Costa que han aprobado su arquitectura burocrática para dar respuesta a los desafíos y cifrado la cantidad de millones que serán capaces de movilizar, pero tampoco tarde. Eso sí, las principales instituciones municipales y provinciales van por libre. La unión por lo visto deshace la fuerza. Nada de ver cuáles deben ser las apuestas provinciales o locales que generen riqueza para todos y obtener el máximo respaldo posible para plantearlas ante la Junta y el Gobierno central, ahora que se ha acordado que España se beneficiará de 140.000 millones de euros del otro plan, el de la Unión Europea. ¿Para qué consumir esa energía?

El plan de Málaga cuenta con 504 propuestas surgidas de mil ideas. Debatidas en 6 foros con 303 participantes, 199 intervenciones y 4 escenarios para la reactivación. Para que se vea que hay poso en el fondo y debate, mucho debate. Un plan dinámico que, en teoría, debe adaptarse a lo que venga, tanto si nos confinan de nuevo, como si nos dejan que sigamos paseando con la mascarilla. Y debe ser importante porque incluso el alcalde, en esta ocasión, ha decidido reunir al Consejo Social de la Ciudad, para refrendarlo. Y no suele molestar mucho a este organismo. Por ejemplo, con el rascacielos del puerto, que debe ser un proyecto menor. En 2017 se acordó realizar un debate monográfico y la agenda no ha encontrado el hueco oportuno para celebrarlo.

Admito que sólo me he leído el resumen oficial. Pero los resultados finales que se presentan son sencillamente decepcionantes. Que hay que conseguir el contagio cero. Que hay que hacer test masivos y en el aeropuerto a todos los viajeros tanto en su origen como en el destino. Que hay que reactivar las obras públicas pendientes, lograr mejores espacios para los ciudadanos, y cita los suelos de Repsol. Desconozco si es en referencia al parque o con la compañía de sus moles. Que es necesario simplificar los trámites administrativos, atender a los polígonos industriales y conseguir más terrenos para atraer inversión. Formar a la población en habilidades digitales y disminuir la brecha. Mejorar la coordinación para afrontar la demanda social. Apostar por el vehículo eléctrico, hacer campañas para que los comercios no dependan tanto del turismo. Conseguir el tren a la Costa, la vía perimetral (la nueva ronda de circunvalación por encima de la actual y que, como efecto colateral, permitirá construir en Los Montes), y la autovía del Guadalhorce.

Pues menos mal que la pandemia nos ha abierto los ojos con este plan. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin el virus?