Que se os va la mano

José Félix Tezanos ha enseñado las garras por debajo de la puerta. No es una anécdota que haya incluido en el sondeo del CIS una pregunta sobre la conveniencia de que las informaciones sobre la pandemia se basen en fuentes oficiales. Un mes de estado de alarma comienza a derivar en estas desviaciones autoritarias, que también son visibles en la suspensión de respuestas sobre el Covid-19 en el portal de transparencia y en el exceso de celo del Gobierno y de las fuerzas de seguridad del Estado en sancionar con multas y detenciones a quienes se salten el confinamiento. La sanción sólo debe producirse si hay una desobediencia expresa, el decreto no es tan preciso como policías y guardias civiles entienden, y cuando esto acabe, van a llover las impugnaciones. España ha aplicado el confinamiento más duro y los resultados en el aplanamiento de la epidemia se debe a ello, no sólo piensen en el número de muertos, sino en las vidas que se salvarán y miren qué está ocurriendo en Francia y en Estados Unidos. Pero un estado como éste, que al fin y al cabo es de excepcionalidad, no debe durar más, la desescalada también tiene que afectar a esta desconcentración de poder, Sanidad debe planificar cómo devolver el mando a las consejerías de Salud y hay que ir previendo un desconfinamiento por regiones. Si no es así, a los Tezanos se les irá la mano.