Benalmádena aprueba las tres opciones entre las que elegirán los vecinos el modelo urbano de la costa

El pleno ordinario de abril del Ayuntamiento de Benalmádena ha aprobado las tres opciones que incluirá la consulta ciudadana que se celebrará para elegir el modelo de ciudad para Benalmádena Costa. La moción, que ha sido presentada por el equipo de gobierno, ha contado con el voto favorable de PSOE e IU, la abstención de Vox y el voto en contra de PP y Cs.

El alcalde del municipio, Víctor Navas, ha indicado que la intención es celebrar la consulta "en cuanto sea posible", aunque reconoce que la convocatoria de elecciones podría retrasarla.

La consulta tendrá carácter telemático, permanecerá activa durante tres días y en ella podrán participar todos los ciudadanos empadronados en el municipio que sean mayores de edad. También se habilitarán espacios para participar en dependencias municipales, destinados aquellas personas que no tengan acceso a un punto telemático para votar o tengan dificultades en el manejo del sistema, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

"Todo el proceso de consulta se realizará con absolutas garantías técnicas y democráticas, con el apoyo de los informáticos del Ayuntamiento y de una empresa externa especializada, formulando las diversas opciones de una forma aséptica, facilitando así los datos objetivos para que la ciudadanía tenga plena libertad de elección", ha puntualizado el concejal de Participación Ciudadana, Pablo Centella.

Las tres opciones que se incluirán en la consulta recogen las diversas alternativas de modelos de ciudad que han estado presentes en el debate desde que se iniciaron los trámites para la puesta en marcha del proyecto Edusi.

Así, la primera de ellas plantea acometer las obras de remodelación en la avenida Antonio Machado incluidas en la Edusi, eliminando la mediana e incluyendo dos carriles para vehículo privado (uno en cada sentido), carril bus dirección Torremolinos, y carril para nuevas formas de movilidad personal. Para este proyecto existe financiación europea (un total de 13 millones) que supondrá la ampliación de espacios para el peatón.

La segunda opción plantea acometer sólo obras de remodelación y adecentamiento, eliminando la mediana y ampliando las aceras donde fuera posible, manteniendo dos carriles para vehículos privados, uno en cada sentido, y dos carriles bus/taxi, uno en cada sentido. En este caso no hay espacio para carril de nueva movilidad, con lo cual no habría posibilidad de acceso a la financiación de los diez millones de euros en fondos europeos recibidos, y tampoco a la última subvención de tres millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por tanto, todas las inversiones deberán ejecutarse con medios propios.

La tercera supone un retorno a la situación previa a la prueba piloto: dos carriles de tráfico en cada sentido y mantenimiento de la mediana. El Ayuntamiento abordaría el cambio de acerado con fondos propios, pero manteniendo la fisonomía actual de la avenida. El cambio de acerados sin incluir mejoras en la movilidad o calmado de tráfico no son proyectos subvencionables por Europa, y al no incluir esta actuación ninguna de las estrategias de transición verde puestas en marcha por la UE, dificultaría el acceso de Benalmádena a nuevos fondos europeos y del Plan de Recuperación. Por otro lado, eliminaría molestias en el corto plazo al no acometerse obra alguna.

Las tres opciones de la consulta se difundirán por parte del Ayuntamiento a través de medios de comunicación y redes sociales para conocimiento de la ciudadanía.